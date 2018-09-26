مجلس البيضاء يفوّت تدبير مدرسة الفنون الجميلة

هسبريس- عبد الإله شبل

يتجه مجلس مدينة الدار البيضاء إلى تفويت تدبير مدرسة الفنون الجميلة، الموجودة على مستوى شارع الراشدي غير بعيد عن مقر المجلس المذكور، إلى إحدى شركات التنمية المحلية.

ووضع المجلس الجماعي ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجن، استعدادا لدورة أكتوبر المقبلة، نقطة لدى لجنة الشؤون الثقافية تتعلق بانتداب "شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط" في مواكبة المجلس في تدبير مدرسة الفنون الجميلة.

واستغرب عدد من متتبعي الشأن المحلي بالدار البيضاء إقدام المجلس الجماعي على تفويض تدبير مدرسة الفنون الجميلة إلى شركة للتنمية المحلية.

وأكد بعض الفاعلين والمنتخبين أن المجلس الجماعي كان عليه أن يعمل على تأهيل المدرسة ودفع مسؤولي وزارة التعليم العالي أو إحدى الوزارات على تبنيها، بدل تفويتها إلى شركة للتنمية المحلية.

وفي هذا الصدد، استغرب عبد الجليل أبازيد، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء المنتمي إلى صفوف حزب الحركة الشعبية، من هذه الخطوة، معتبرا إياها هدم لهذه المؤسسة.

وشدد أبازيد، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن شركات التنمية المحلية باتت تتحكم في كل شيء في الدار البيضاء، ولم يعد معها أي دور للمنتخبين، واليوم يأتي الدور على هذه المؤسسة المعروفة بالمدينة".

ولفت المستشار الجماعي إلى أن مدرسة الفنون الجميلة "بعد هذا التفويت في التدبير لن تصير لها مكانة وسط المدارس، حيث ستصير مثل مدارس القطاع الخاص".

ويرى بعض أعضاء المكتب المسير أن تفويت المؤسسة إلى شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط" سيجعل منها مؤسسة تنافس المؤسسات الخاصة، لا سيما أنها تعرف خصاصا في عدة أمور.

من جهته، نفى عبد المالك الكحيلي، نائب الرئيس المفوض له تدبير الشأن الثقافي، أن تكون المسألة متعلقة بتفويت للمؤسسة إلى الشركة المذكورة، معتبرا أن الأمر يتعلق فقط بتسهيل التوصل بالمستحقات المالية.

وأكد الكحيلي، ضمن تصريحه لهسبريس، أن المجلس تبين له أن عددا من الأساتذة يتلقون مستحقاتهم المالية متأخرة بشهرين وأكثر؛ وهو ما دفع المجلس إلى التفكير في تفويت مسألة صرف المستحقات لشركة التنمية قصد التعجيل بذلك.

وفيما يتعلق بعدم تفويت المؤسسة إلى وزارة التعليم العالي، شدد المتحدث نفسه على أن المجلس يبحث مع الوزارة صيغا قانونية من أجل الاعتراف بها.

وتعد مدرسة الفنون الجميلة مؤسسة عمومية تابعة لجماعة الدار البيضاء، تهدف إلى تكوين أطر متخصصة في الفنون التشكيلية.