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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تنقل مسؤولا جهويا مرّتين متتاليتين
في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة الصحة، الثلاثاء، مقرر انتقال يخص الدكتور عبد الرحيم الشعيبي، لممارسة مهام رئيس قسم الشراكة مع مهنيي الصحة بالقطاع الخاص والجمعيات ذات الغرض الصحي بمديرية التنظيم والمنازعات.
قرار الانتقال المذكور، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، جاء بعد قرار تعيين عبد الرحيم الشعيبي مديرا جهويا لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت، الذي أصدرته وزارة الصحة بتاريخ 13 شتنبر الجاري.
تعيين الشعيبي قوبل بالرفض من قبل الفعاليات المدنية والحقوقية بالجهة التي نظمت في وقت سابق وقفات احتجاجية، باعتبار أن المعني بالأمر لم يكن مشاركا في التباري حول المنصب وباعتبار أن اللائحة الأولى المسربة كشفت أن أحمد برجاوي هو الفائز بالمنصب، وفق تعبيرهم.
حميد اغبالو، فاعل حقوقي بالرشيدية، كشف أن إصدار قرار انتقال المدير الجهوي السابق إلى المصالح المركزية بوزارة الصحة جاء بعدما أن تعالت أصوات التي طالبت بفتح تحقيق حول خبايا تعيينه في المنصب الذي لم يقدم ترشيحه إليه.
ولفت المتحدث، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، إلى أن قرار التعيين وقّعه وزير الصحة، وقرار الانتقال وقّعه الكاتب العام للوزارة، "حتى لا يقال إن الوزير يتناقض مع نفسه"، مستدركا "أن الوضع الصحي يحتاج إلى مسؤول قادر على معالجة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع"، مشيرا إلى "أن المندوب الإقليمي للصحة الحالي، الذي جرى الكشف عن اسمه في اللائحة المسربة، يستطيع إصلاح القطاع"، وفق تعبيره.