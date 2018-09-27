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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م .ع
الخميس 27 شتنبر 2018 - 06:40

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل من الضباب من المحتمل بالقرب من السواحل المحيطية الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ مرور سحب عابرة بالواجهة المتوسطية مع أمطار ضعيفة محليا معتدلة في باقي المناطق.

وسيسجل تساقط زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية، السهول الداخلية، هضاب الفوسفاط، ومن المحتمل أن تشمل أيضا المناطق الوسطى والسايس.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الأرجاء، كما ستعرف بعض المناطق الداخلية لأقاليمنا الصحراوية هبوب زوابع رملية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وشمالية معتدلة إلى قوية شيئا ما بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالمنطقة الشرقية، السفوح الجنوبية الشرقية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 26 و31 درجة بداخل أقاليمنا الجنوبية، وستكون ما بين 21 و26 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستعرف درجات الحراراة العليا بعض الانخفاض في مجموع أرجاء المملكة.

أما بالنسبة لحالة البحر، فسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ومحليا هائج ما بين طنجة وأصيلة

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