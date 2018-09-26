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الرئيسية | جهات | زخات رعدية ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة

زخات رعدية ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة

زخات رعدية ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:10

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن زخات رعدية قوية محليا مرتقبة اليوم الأربعاء ابتداء من منتصف النهار وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية، التي من المرتقب أن تكون مصحوبة محليا برياح قوية وتساقط البرد، ستهم أقاليم الحوز، وأزيلال، وشيشاوة، ومراكش، وقلعة السراغنة، والرحامنة، واليوسفية، واشتوكة ايت باها، وسيدي إفني، وتارودانت، وتزنيت، والرشيدية، وورزازات، وطاطا، وتنغير، وزاكورة.

ومن المرتقب أيضا أن تهم زخات رعدية معتدلة محليا أقاليم خريبكة، وسطات، والفقيه بنصالح.

وأشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أنه من المرتقب هبوب رياح قوية (75 حتى 90 كلم/الساعة) يومي الأربعاء والخميس في كل من أقاليم الفحص أنجرة، والمضيق الفنيدق، وطنجة أصيلة، وتطوان.

وبحسب النشرة الخاصة، سيكون الجو حارا جدا، اليوم الأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و42 درجة بكل من أقاليم أوسرد، وبوجدور، ووادي الذهب، والقنيطرة، والعرائش، ووزان، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبد الواحد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:57
يجب الابتعاد عن الوديان لأنه في الاسبوع الفائت كان عندنا في اقليم تارودانت امطار رعدية وكنت اسير في الواد فإذا به يأتي بسرعة
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2 - منلي عبد الله الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 15:04
المرجو من المواطنين عدم الإستهتار بأرواحهم فقد بات محتما علينا التعامل مع مثل هذه المتغيرات المفاجئة بالكثير من الحذر, بسبب خطورة ما تسببه كما يتضح من الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام ,, وقد لاحظنا عندنا في المغرب أننا لسنا بمنآى عن ذلك مع بداية الطلائع الأولى لموسم الخريف الحالي ,, فالسيولات القوية وانجراف التربة وكذلك قوة الصواعق أشياء يمكن تجنبها إذا لم نكن في مواجهة مباشرة معها وأخذنا مزيدا من الحيطة كي نجنب أنفسنا ما لا تحمد عقباه ,, فاللهم اجعلها أمطار خير وليس نذير شؤم وجنب البلاد والعباد كل مكروه
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