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كُتّاب وآراء
الدكالي يغيّر المناديب الإقليميين في قطاع الصحة
أصدر أنس الدكالي، وزير الصحة، قرارا يقضي بإجراء حركة انتقالية خاصة بالمندوبين الإقليميين لوزارة الصحة، ستهم جميع المندوبيات بربوع المغرب.
وحسب المادة الأولى من القرار، الصادر تحت رقم 13225، فإن وزارة الصحة تعلن فتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمندوبين الإقليميين التابعين لها؛ فيما أشارت المادة الثانية إلى أن هذه الحركة تهم جميع مندوبيات وزارة الصحة بدون استثناء، والتي تعتبر مفتوحة في وجه الراغبين المتوفرين على الشروط المطلوبة.
وذكرت الوزارة الوصية على قطاع الصحة أن المندوبين الإقليميين الحاليين سيستمرون في ممارسة مهامهم إلى حدود إعلان النتائج النهائية للحركة الانتقالية، لافتة إلى أن "لجنة معينة بقرار من وزير الصحة ستتولى عملية انتقاء الملفات المستوفية لشروط المشاركة وإجراء مقابلات الانتقاء".
مسؤول في وزارة الصحة، في تصريح مقتضب لهسبريس، أكد أن "هذه الحركة تندرج في إطار عملية التقييم الدوري لأداء مسؤولي المؤسسات الصحية، والسعي الدائم إلى خلق دينامية جديدة في تدبير قطاع الصحة بالمغرب، بما يمكن من تحقيق الفعالية المطلوبة في تنزيل مختلف البرامج المسطرة"، وفق تعبيره.
من جهة أخرى لم يخف عدد من المناديب الإقليميين، في اتصالات هاتفية بجريدة هسبريس، أن هذه الحركة تهدف أساسا إلى إبعاد بعض المناديب من مناصب المسؤولية بطريقة غير مباشرة، موضحين أن عملية انتقاء الملفات وإجراء مقابلات الانتقاء يجب أن تمر بطريقة شفافة حتى لا يتم التلاعب بالنتائج، وفق تعبيرهم.
ولفت المتحدثون إلى أن الوزارة "يجب أن تعين مسؤولين قادرين على إخراج القطاع الصحي من مأزقه الحالي، والابتعاد عن "باك صاحبي"، من أجل المساهمة في إصلاح المنظومة الصحية"، وفق تعبيرهم.