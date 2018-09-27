جمعية حقوقية تستنكر تشريد عمّال بمدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشدة ما وصفته "الطرد التعسفي وتشريد 104 من العمل والعاملات، بينهم أربع عاملات حوامل، من لدن إدارة المركب التجاري منارة مول"، وفق بلاغ توصلت به هسبريس.

وطالبت الهيئة المذكورة "الدوائر المسؤولة بالتدخل الفوري والعاجل لحمل المشغل على احترام القانون"، و"ارجاع جميع العاملات والعمال إلى عملهم، وتمكينهم من جميع الحقوق، واحترام حق المرأة العاملة في الأمومة كما هو منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعت الجمعية نفسها إلى "فتح حوار ثلاثي تحت إشراف السلطات المحلية لإنصاف العاملات والعمال، الذين يعتصمون أمام المركب التجاري والسياحي المذكور بشارع محمد السادس بمراكش، وصيانة حقوقهم وكرامتهم وحقهم في الشغل ومستوى معيشي لائق".

وللتعليق على ما جاء في البلاغ الصادر عن الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية، أكثر من مرة، بمدير شركة المناولة التي تشرف على تشغيل المستخدمين بالمركب التجاري ذاته، وبعثت إليه رسائل نصية، ولم يتوصل الموقع الإخباري منه بأي رد.

يذكر أن المعتصمين، الذين تربطهم مع المؤسسة سالفة الذكر عقود عمل تجاوزت لدى بعضهم أربع سنوات، جرى توقيفهم عن العمل منذ 20 شتنبر الجاري.