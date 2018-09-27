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كُتّاب وآراء
إدارة جمارك الشرق تقدم حصيلة "عملية مرحبا"
سجل ميناء الناظور خلال "عملية مرحبا 2018" دخول ما مجموعه 229.071 من المسافرين، و54.509 سيارات، و158 حافلة خاصة بالنقل الدولي الطرقي.
وبالنسبة لمرحلة الذهاب، سجل الميناء خروج ما مجموعه 199.247 مسافرا، وتصدير 43.649 سيارة و305 حافلا خاصة بالنقل الدولي الطرقي.
وقد تم خلال العملية تسجيل العديد من الحجوزات، أهمها توقيف عناصر الجمارك لمواطن أرجنتيني بتاريخ 25 غشت وبحوزته أحجار كريمة تبين بعد عرضها على الخبرة أن قيمتها تتعدى ثمانين مليون سنتيم.
وقامت المديرية الجهوية للشرق بتوفير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية من أجل ضمان عملية العبور في ظروف جيدة، حيث عمدت، في إطار الدعم، إلى استقطاب عناصر جمركية من خارج نطاقها الترابي، من أجل توفير عدد كاف من الأعوان، سواء المكلفين بتعبئة الاستمارة الالكترونية الخاصة ببيان القبول المؤقت لوسائل النقل على متن الباخرة، أو المكلفين بمراقبة السيارات والمسافرين، مع توفير كافة المعدات اللوجستيكية ذات الصلة.