24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1613:2316:4219:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "رايتس ووتش" تُطالب المغرب بالتحقيق في مقتل "شهيدة الهجرة" (5.00)

  2. قانون روسي يصرف المعاشات من "أموال الفساد" (5.00)

  3. إعلانات "الهجرة السرية" إلى أوروبا على فيسبوك تورط 12 شخصا (5.00)

  4. ديدان تغزو منازل ومدرسة بالعاصمة الاقتصادية (5.00)

  5. جطو يكشف ضعف تحصيل الدولة لغرامات المحاكم في المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 06:40

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس نسبيا حارا بالسهول الداخلية وجنوب المملكة.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل من الضباب خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل، السهول المحيطية، الواجهة المتوسطية والشرق مصحوبة ببعض القطرات المطرية.

كما سيسجل تساقط زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي، السهول الداخلية، هضاب الفوسفاط وولماس والمناطق الوسطى، يحتمل أن تمتد إلى السهول المحيطية الشمالية والوسطى وكذا شمال الأقاليم الجنوبية.

وستعرف بعض المناطق لأقاليمنا الصحراوية هبوب زوابع رملية، في حين ستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، معتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الشمالي بأقاليمنا الجنوبية ومعتدلة من القطاع الغربي إلى شمالية بالسهول المحيطية والقطاع الشرقي إلى شمالية في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة الدنيا فستتراوح ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف وشرق المملكة، وما بين 16 و21 درجة بالشمال الشرقي، الجنوب الشرقي، الواجهة المتوسطية والسهول المحيطية، وما بين 27 و30 درجة بداخل أقاليمنا الجنوبية، وستكون ما بين 21 و26 درجة بباقي المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العليا، فستكون ما بين 38 إلى 43 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 إلى 38 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى، السهول الداخلية، داخل سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 إلى 26 درجة بالشرق، الجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، وما بين 15 إلى 21 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 إلى 31 درجة في باقي المناطق.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما عدا ما بين بوجدور والكويرة فسيكون البحر هائجا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.