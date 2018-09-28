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آلات تصحّح أسماع التلاميذ في "تابريكت" بسلا
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 06:50
انطلقت حملة بمقاطعة تابريكت بسلا تستهدف المتمدرسين ضعيفي السمع من ساكنتها، وتعدهم بتزويدهم بآلات تصحيح للسمع بعد تشخيص وموافقة الطبيب المعتمد.
وتستهدف هذه الحملة المتمدرسين بجميع مستوياتهم، انطلاقا من المستويين التعليميين الأوّلي والابتدائي ووصولا إلى التعليم الجامعي والتكوين المهني؛ كما تشترط سكن الفئة المعنية بتراب المقاطعة، والتوفّر على "بطاقة راميد" أو شهادة إدارية تثبت العوز، إضافة إلى موافقة لجنة معنية على طلب خطي يجب وضعه لدى مكتب الضبط في المقاطعة.
وتأتي هذه الحملة، التي تتيح للمعنيين الاستفادة مرة واحدة، في إطار تجويد وتنويع الخدمات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة من ساكنة مقاطعة تابريكت، حسب ملصقها الإعلاني.