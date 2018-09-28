تسعيرة الترامواي تثير أزمة في مجلس البيضاء

هسبريس- عبد الإله شبل

أثارت تسعيرة ترامواي الدار البيضاء نقاشا حادا بين أعضاء المجلس الجماعي داخل لجنة المرافق العمومية استعدادا لعقد دورة أكتوبر المقبلة.

وقررت اللجنة التي يترأسها حزب التجمع الوطني للأحرار الاحتفاظ بتسعيرة الترامواي نفسها المعمول بها حاليا خلال إطلاق الخط الثاني الذي سينطلق من حي سيدي البرنوصي أواخر شهر أكتوبر المقبل.

وقال أحمد بنبوجيدة، رئيس اللجنة الدائمة للمرافق العمومية والممتلكات والخدمات بمجلس الدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، إنه "تم الاتفاق على بقاء تسعيرة الترامواي كما هي حاليا"، مضيفا أنه "لا يمكن الزيادة في التسعيرة على البيضاويين".

وشدد المتحدث نفسه على أن انطلاق الخط الذي يبدأ من سيدي البرنوصي "سيمكن من تنفيس أزمة التنقل لدى البيضاويين، وخطوة لتشجيع الساكنة على استعمال النقل العمومي بدل السيارات".

من جهة أخرى، أكد مصدر رفض ذكر اسمه أن الفريق الاستقلالي طالب في الاجتماع المذكور بالزيادة في تسعيرة الترامواي مع انطلاق الخط الجديد.

ونفى منسق الفريق الاستقلالي، حسين نصر الله، في تصريحه للجريدة، أن يكون تقدم بطلب الزيادة في أسعار الترامواي، مؤكدا أن هذا الأمر لم يصدر عنه.

وشدد المتحدث نفسه على أنه طالب بتشكيل لجنة برلمانية والضغط على الحكومة من أجل دعم النقل العمومي، وخاصة الترامواي.

وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي أن الترامواي يعاني عجزا ماليا، ولم تسهم عائدات الإشهار في حل أزمته، وزاد: "أمام هذا العجز، ولتفادي إغراق المدينة، يجب البحث عن دعم أو الزيادة في التسعيرة، لكن الحل الأخير لا يمكن أن نقبل به لأنه مضر بالبيضاويين".

واتهم القيادي الاستقلالي خصومه في حزب العدالة والتنمية بالتهرب من مسؤوليتهم عن تدبير قطاع النقل وما يتعلق بالترامواي، لافتا إلى أن مسيري الشأن المحلي بالبيضاء يركنون إلى "إغراق المدينة".