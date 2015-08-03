مديرية التعليم تردّ على بيان نقابات في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

ردّا على بيان نقابي أصدرته خمسة مكاتب إقليمية بخريبكة، وما واكبه من احتجاج عدد من رجال ونساء التعليم وسط ومقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، أصدرت الإدارة ذاتها بيانا من أجل "تنوير الرأي العام، وتوضيح مجموعة من النقط المتضمنة في نص البيان رفعا لكل لبس أو غموض".

وجاء في البيان الذي توصلت به هسبريس أن "المديرية كانت ولا تزال، في إطار تنزيل مضامين المذكرة الوزارية عدد 17/103 بتاريخ 04/10/2017 في شأن العلاقة مع النقابات، سباقة إلى إحداث مكتب التواصل مع النقابات، كما خصصت بريدا خاصا بها يتضمن نسخا من كافة المراسلات الصادرة عن المديرية"، مضيفا أنه "تماشيا مع المذكرة 352/15 بتاريخ 03/08/2015 المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص، فإن هذه العملية تتم بصفة آلية عبر برنامج الحركة في مرحلتها الأولى داخل الجماعة".

وأوضحت المديرية أنه "بخصوص عملية تدبير الفائض والخصاص خارج الجماعة، وفي إطار العمل التشاركي الذي تنهجه، تمت برمجتها للمناقشة ضمن لقاء اللجنة الإقليمية المنعقد بتاريخ 19 شتنبر الجاري، غير أن النقابات الخمس انسحبت من اللقاء، ولم تحضر اللقاء الثاني رغم طلبها ذلك، وتأكيد ممثلها على حضور كافة النقابات الأكثر تمثيلية"، مشدّدة على أنه "حرصا من المديرية على الحد من هدر الزمن المدرسي، فقد اضطرت إلى إعلان نتائج عملية تدبير الفائض والخصاص، والتي تمت حسب الاستحقاق وبناء على رغبات المعنيين بالأمر".

وتلتزم المديرية الإقليمية، حسب البيان ذاته، "بإشراك كافة الفرقاء الاجتماعيين في جميع المحطات التدبيرية للشأن التربوي بالإقليم، كما ترفض إقصاء أي نقابة تعليمية ذات تمثيلية"، مؤكّدة في الوقت ذاته "تبنيها للمقاربة التشاركية مع كافة المتدخلين الغيورين على القطاع وعلى العاملين به، خدمة للمنظومة وللشأن التربوي بالإقليم؛ كما تعمل على التواصل الدائم والمستمر معهم في كل ما يتعلق بالنهوض بقضايا التعليم داخل الإقليم، في جو من الاحترام والمسؤولية وبعيدا عن أي حسابات ضيقة".

وإذ تقدّم المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة هذه التوضيحات، يضيف البيان، "تؤكد استعدادها التام والمتواصل للتشاور وتقاسم كافة المعطيات مع جميع الفاعلين في الشأن التربوي".