والد تلميذة يُرسل مدير مدرسة إلى مَشفى خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

نظّم عدد من رجال ونساء التعليم، زوال اليوم، وقفة تضامنية مع مدير مدرسة الانبعاث بمدينة خريبكة، من أجل التعبير عن "استنكار ما تعرض له المدير من اعتداء على يد والد إحدى التلميذات، يوم أمس، ليتم نقل المصاب إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة لتلقي العلاجات".

وطالب المتضامنون، على لسان عبد المجيد السناوي، أحد المشاركين في الوقفة التضامنية، بضرورة "توفير كل الإمكانيات الكفيلة بحماية رجال ونساء التعليم بصفة عامة، والإداريين بشكل خاص، حتى يتمكنوا من أداء مهامهم في جو آمن وسليم"، مشيرا إلى أن "الزيارة التي قام بها عامل الإقليم والمدير الإقليمي، صباح اليوم، إلى مدرسة الانبعاث، خلّفت ارتياحا عميقا في نفوس الأسرة التعليمية".

وتفاعلا مع الواقعة، أشارت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، في بلاغ لها، إلى أن "مدير المدرسة الابتدائية الانبعاث بمدينة خريبكة تعرّض لاعتداء من طرف أب تلميذة، ما دفع المدير الإقليمي إلى القيام بزيارة إليه للاطمئنان على حالته والوقوف على حيثيات الحادث".

وأضافت المديرية في البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن "المدير الإقليمي أعطى تعليماته للمصالح المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة لمتابعة الوضع الصحي لمدير المؤسسة، وكذا متابعة ملف الحادثة، والحفاظ على السير العادي للدراسة بالمؤسسة".

وجاء في البلاغ ذاته أن "المديرية الإقليمية لتؤكد رفضها التام لكل أشكال العنف، وعزمها على التعامل معها بكل حزم، كما أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حسب المساطر المعمول بها لمساندة كافة العاملين بقطاع التعليم بالإقليم".