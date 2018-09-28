سيول "تماغوشت" تجرف شخصا ضواحي تارودانت

رشيد بيجيكن من أكادير

جرفت سيول واد "تماغوشت"، على مستوى الجماعة الترابية تتاوت، ضواحي إقليم تارودانت، الخميس، راكب دراجة نارية، حيث حلّت بالمكان السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية التي عملت على انتشال جثة المفارق للحياة التي علِقت وسط الوادي.

واستنادا إلى شهود عيّان، فقد كان الضحية، الذي يعمل موظفا بالبريد في مركز سبت تتاوت، ويبلغ عمره حوالي 27 سنة، على متن دراجته النارية، محاولا قطع الوادي، عبر منشأة فنية؛ لكن قوة السيول جرفت الدراجة، فلم يتمكّن من النجاة بحياته.

وفتحت المصالح الدركية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا في ظروف وأسباب الحادثة. كما وُجّهت جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت.