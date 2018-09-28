بعوي يوقع شراكات مع تعاونيات الفحم بجرادة

هسبريس من وجدة

أشرف عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، مساء الخميس بمقر المجلس بوجدة، إلى جانب كل من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد عامل إقليم جرادة والمدير الجهوي للطاقة والمعادن، على توقيع اتفاقيات الشراكة مع تعاونيات الفحم الحجري والمعادن بإقليم جرادة، في إطار دعم وتمويل مجلس الجهة للأنشطة المدرة وتفاعله الإيجابي مع مطالب ساكنة جرادة، لا سيما فيما يتعلق بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمستغلي آبار الفحم الحجري والمعادن بطريقة عشوائية.

كما جرت، بهذه المناسبة، عملية تسليم رخص الاستغلال للتعاونيات من لدن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

وأكد عبد النبي بعوي أن توقيع اتفاقيات الشراكة يتزامن مع الإغلاق النهائي لجميع الآبار العشوائية والمهجورة بجرادة لتفادي المخاطر التي كانت تشكلها على أمن وسلامة الساكنة، معربا عن شكره الكبير لكل من والي الجهة وعامل إقليم جرادة والسلطات الأمنية على المجهودات الكبيرة التي بذلوها من أجل إغلاق تلك الآبار وكذا تضافر جهود جميع المتدخلين.

كما عبر رئيس جهة الشرق عن شكره الكبير لساكنة إقليم جرادة التي أبانت عن تعاونها الكبير في العمل على إغلاق الآبار العشوائية، لما كانت تشكله من تهديد على أمن وسلامة الساكنة.

وأشار عبد النبي بعوي إلى أنه بفضل اتفاقيات الشراكة ستتمكن التعاونيات من تسويق منتوجاتها بطريقة مهنية وتحسين الظروف المعيشية للعمال المشتغلين في هذا القطاع، والحد من الحوادث المميتة في هذا المجال، مضيفا أن مجلس الجهة وضع رهن إشارة التعاونيات بسيدي بوبكر مجموعة من الآليات من أجل العمل على استخراج المعادن.

وبموجب اتفاقيات الشراكة، يمنح مجلس جهة الشرق دعما ماليا للتعاونيات المستفيدة وكذا المواكبة اليومية لعملها وتطوير نشاطها وكذا السهر على نجاح مشاريع هذه التعاونيات، من أجل ضمان استمراريتها واستدامتها للرفع من وقعها الاقتصادي والاجتماعي على ساكنة المنطقة.