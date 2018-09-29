توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تهم سحب منخفضة خلال الليل والصباح جوار السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية.

وسيسجل تساقط زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة، الجنوب الشرقي، شمال وشرق أقاليمنا الجنوبية، السهول الداخلية، هضاب الفوسفاط وولماس والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، المناطق الوسطى، كما يحتمل أن تمتد نحو الواجهة المتوسطية، الريف والهضاب العليا الشرقية، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب رياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والقطاع الغربي إلى شمالية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحراراة الدنيا ما بين 09 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف، الهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالشمال الشرقي والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، السايس والسهول المحيطية وشمال أقاليمنا الجنوبية، ما بين 18 و 27 درجة بسهول تادلة، الرحامنة، داخل سوس وشرق أقاليمنا الجنوبية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 18 إلى 24 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف وولماس، وما بين 25 و32 درجة بالهضاب العليا الشرقية، الجنوب-الشرقي، السايس، الواجهة المتوسطية، السهول الشمالية والوسطى هضاب الفوسفاط، السواحل المحيطية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 32 و38 درجة داخل اللوكوس، الغرب وسوس وداخل أقاليمنا الجنوبية.

أما بالنسبة لحالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز والمحيط الأطلسي.