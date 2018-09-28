زخات رعدية قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

هسبريس من الرباط

حذرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية من زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم الجمعة طيلة اليوم إلى حدود منتصف الليل، بعدد من مناطق المملكة.

نشرة جوية خاصة ذكرت أن هذه الزخات الرعدية، التي ستكون في الغالب مصحوبة بتساقط حبات البرد "تيبروري" وهبوب رياح قوية حسب المناطق، ستهم أقاليم أكادير إداوتنان والحوز وآسا الزاك، وأزيلال وبني ملال وبرشيد وبولمان.

كما تهم الزخات نفسها شيشاوة واشتوكة آيت باها وقلعة السراغنة، والرشيدية والسمارة والصويرة، والفقيه بنصالح وكلميم وإنزكان آيت ملول، والخميسات وخنيفرة وخريبكة، ومراكش وميدلت وورزازات.

وحددت النشرة الخاصة موضع التحذير، أيضا، بكل من الرحامنة وآسفي وسطات، وسيدي بنور وسيدي إفني وطانطان، وتارودانت وطاطا وتنغير، وتيزنيت واليوسفية وزاكورة.

وخلال يوم غد السبت ستهم زخات رعدية، ابتداء من الحادية عشرة صباحا إلى منتصف الليل، أقاليم أكادير إداوتنان والحوز وأزيلال، وبني ملال وشيشاوة واشتوكة آيت باها، والحاجب وقلعة السراغنة والسمارة والصويرة، والفقيه بنصالح وكلميم وإفران، وإنزكان آيت ملول والخميسات وخنيفرة، وخريبكة ومراكش وورزازات، والرحامنة وصفرو وسطات، وسيدي إفني وتارودانت وطاطا وتنغير، وتيزنيت واليوسفية وزاكورة.

وحسب النشرة نفسها يرتقب، اليوم الجمعة، هبوب رياح قوية بأقاليم الفحص- أنجرة والمضيق- الفنيدق، وطنجة- أصيلة وتطوان