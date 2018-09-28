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جيش إسبانيا يستفز المغرب بمناورات في مليلية

جيش إسبانيا يستفز المغرب بمناورات في مليلية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:15

بعد احتفالات الذكرى الـ521 لـ"أسبنة ثغر مليلية"، التي شهدت إنزالاً عسكريا ضخماً رفعت معه أعلام الجارة الشمالية فوق سماء المدينة، عادتْ سلطات المدينة ذات الحكم الذاتي إلى استفزاز المغرب بتنظيم تداريب عسكرية قتالية شاركَ فيها ضباط سامون وعدد من الطلبة العسكريين، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وسياسية، يتقدمها خوان خوصي إمبروضا، رئيس الحكومة المحلية.

وشهدَ الاحتفال العسكري، الذي حضرهُ مجموعة من الضباط الإسبان يتقدمهم القائد العام لمليلية خوسيه ميخيل دي لوس سانتوس عراتادوس بالإضافة إلى حاكم المدينة خوان خوصي إمبروضا ومندوبة الحكومة سابرينا موح، تنظيم تدريبات عسكرية بسواحل مليلية؛ فقد ظهر مجموعة من الطلبة الضباط بزيهم العسكري وهم يقومون بورشات تدريبية بقيادة كومندو المجموعة. كما شهد الاحتفال العسكري ذاته تنظيم عروض قتالية ومناورات بحرية، الغرضُ منها حماية الحدود البحرية والبرية للثغر السليب.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن تنظيم هذه الورشات العسكرية يأتي بعدما وافقت حكومة مدريد على إرسال جنود متدربين من الكلية العسكرية بسرقسطة إلى مليلية للتدريب، مشيرة إلى أن 200 من طلاب الأكاديمية العسكرية العامة في سرقسطة (السنة الثالثة) تلقوا برنامجا تعليميا من قبل وحدات مختلفة من القيادة العامة للجيش الإسباني بمليلية.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن التدريبات العسكرية التي سيخضع لها هؤلاء الطلبة ستدوم لـ4 أشهر، وستشمل البر والبحر، وسيتم فيها استخدام المدفعية وأسلحة ثقيلة ومناورات عسكرية متعددة. وشدّد خوان خوصي إمبرُوضَا، حاكم مليلية السليبة، ضمن كلمته بالموعد ذاته، على أن مليلية ستظلُّ مدينة "إسبانية بارزة، ويفترض أنها ستكون كذلك".

وأضاف المتحدث نفسه أن "الاحترام والتقدير اللذين تتمتعان بهما القوات العسكرية في مليلية يصعبُ إيجاد مثيل لهما في مكان آخر في إسبانيا"، وفق تعبيره، قبل أن يخاطب "ضباط المستقبل الذين سيواجهون عددا كبيرا من المسؤوليات".

وتوقف رئيس المدينة المحتلة عند التنوع الثقافي الذي يميز مليلية، وقال: "نحن جميعاً مختلطون، لا توجد عنصرية وكراهية للأجانب، وكلنا نفهم أن الشيء المهم هو أن نكون تحت عباءة علم إسبانيا وعلمنا الأزرق في مليلية. ولا يمكن أن تكون هناك اختلافات لأن هذه المدينة ستظلُّ إسبانية"، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث ذاته أمام فوج من الضباط العسكريين إلى أن "المليليين في حاجة ماسة إلى وجود الجيش في مدينتهم"، وقال: "نحن لا نتحدث عن حالة الحرب، بل عن وجودهم في مدينتنا". وأضاف: "إن ذلك يساعدُ على توفير مزيد من الأمن والحماية".

وخاطب القيادي في الحزب الشعبي الحاكم في مليلية الطلبة الضباط قائلاً: "يجب عليكم دائما الدفاع عن إسبانيا وحملُ علمنا أينما كنتم"، مختتماً كلمته: "أدعوكم إلى التفكير في مليلية كأي مدينة من المدن الإسبانية الأخرى".

وتأتي هذه الاستفزازات الجديدة عن العرض العسكري الذي نظمته المدينة احتفالا بالذكرى الـ98 لتأسيس "فيلق الإسبان"، الذي عهد إليه بمهام الحرب الاستعمارية في الريف. كما أنها تأتي بعد احتفالات "يوم مليلية" التي تنظمها إسبانيا في 17 شتنبر من كل سنة، وهو تاريخ سقوط المدينة السليبة في يد المستعمر الإسباني سنة 1497.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - karim الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:22
Salam

les militaire marocaine il sont capables juste reste
ou chaud à la caserne ou tuer leurs frères marocaine
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31
2 - نوصير بنو موحا الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:22
اقوالب لمغريب واسبليون ابان شي مغربي متشدد يتسابقون لاعلان القبض وحسن العلاقات والتعاون مع المخابرات هادي فزاعة بمباركة المخزن للقضاء على المغاربة الفارين من جحيم الكذوب سبتة ومليلية حاكمهم سبليون اذن ضروري خاصهم اديروا اللي بغاو فين هما القناصة المغاربة والالات القمعية التي تخرج للشعب ماعنظو لاطاىرة لادبانة عفوا دبابة
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18
3 - الحسين الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:24
ونريد من الدولة المغربية أن ترد بالمثل لإجراء منااورات عسكرية. يشارك فيها جميع انواع الجيش المختلفة جوا وبرا ..كما فعلت الجزائر في الايام الاخيرة
اما السكوت وعدم الرد والخوف على التماطيم المغربية أين سنبيعها؟ كل ذللك يشجع الاسبان بمزيد من التصعيد الاستفزازات.
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3
4 - ربيع الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:25
Écho Sounders bientôt ...... ........ .....
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-3
5 - Med الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:27
هذا الكلام موجه للمسؤولين العاشقين للتعدد و تبديل السيارات و ملئ جيوبهم و بطونهم و فروجهم اما نحن الشعب لا يهمنا الموضوع فالوطن لهم و الرصاص و الفقر للمواطن عاشت اسبانيا بلد تقدير الانسان و الانسانيه
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68
6 - العربي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:28
أين هي البحرية المغربية التي أطلقت الرصاص على المهاجرين السريين العزل ؟
أسد علي و في الحرب نعامة.
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90
7 - aaa الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:28
اذا دخلت لهذا الموضوع ستجد تعاليق اسبانيا استعمارية سبتة و مليلية المحتلة اذا دخلت لموضوع الهجرة الغير الشرعية الكل يريد الذهاب الى اسبانيا "اسبانيا حقوق الانسان و العدالة" اذا دخلت لمواضيع اسبانيا الاجتماعية تجد تعاليق اسبانيا الكافرة العلمانية المنحلة الفاسدة الكفار اعداء الاسلام .. و الله مافهامت والو
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43
8 - قــــ العدميين ـــاهر الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:32
تحرير سبتة ومليلية لن يثم بالحرب وإنما بتنظيم مسيرة خضراء جديدة لكلتا البلدين يشارك فيها 100 الف مواطن لكل مدينة مع كل اجنبي إفريقي يريد الوصول الى إسبانيا، ويجب ترك المتطوعين ليقتحموا المدينتين والجزر التي توجد في مياهنا الإقليمية. ومن ثم إغراق الدينتين بالمغاربة، وعندها إذا أرادت إسبانيا ان تفرغ المدينتين فعلها ان ترحلهم صوب ارضها على القارة الأوروبية، وبعدما تفرغهم ننظم مسيرة أخرى فيها نفس القدر من البشر (وخاصة ان هناك عشرات الألوف ممن سيتطوعون طمعا في الحريق فابور)... وهكذا يجب قصف إسبانيا بأمواج بشرية مغربية وإفريقية عاتية بدون أطلاق ولو رصاصة واحدة الى ان يرحل سكان المدينتين دوي الأصول الإيبيرية
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-20
9 - جميل الإدريسي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:33
و اين البحرية الملكية المغربية الان يا ترى
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25
10 - NOUMRI الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:35
السؤال المطروح هنا هل رد فعل الحكومة سيكون صارما و حازما أم أن الأمر سيتوقف على التنديد و الإحتجاج و الإستنكار كما وقع حين إقتحمت إسبانيا جزيرة ليلى
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20
11 - كاتب الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:35
دير راسك ميت يا قاتل حياة دير راسك ميت
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18
12 - عبد الله الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:35
يجب على المغاربة أن يقاطعواا الدخول إلى مايلية وأن ييمتنععوا عن شىء اي شيء ولو كان بسيطا حتى ننظر ماذا سنققر بشأنهم مايلية مدينة مغربية وعهد الاستعمار انقضى
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-8
13 - رباطي غيور الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:36
يالاه كونو رجال و ديرو ليهم شي حاجة ! اولا حادكين غير فينا حنا ؟ الله يرحمك آ حياة
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25
14 - صريح الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:37
عجيب التدبير الالهي في الوقت التي تستهدف فيه البحريه الملكيه بريئه بالرصاص قتلها .يبتليهم الله باعدائها امام أعينهم ولا تحركاوا ساكنا
اسود علينا وفي الحروب نعامه
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7
15 - sebta rt mlilia الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:37
sebta et melilia sont aux Marocains nos villes. un jour..
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7
16 - ABDOU الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:38
لا باس نحن بحريتنا يقضة جدا ولا تتوتنى في اطلاق الرصاص الحي على كل جسم متحرك بعرض المتوسط ولا تطلق عليه حتى الطلقات التحذيرية بل تصب فيه الرصاص مباشرة. فالويل للاسبان ان اقتربوا من مياهنا الاقليمية.
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12
17 - هشام الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:38
اسبانيا تستفز المغرب في مليلية مع العلم انها مدينة مغربية ولا أحد يتكلم من الجيش المغربي البوليساريو تستفز المغرب في الصحراء المغربية ولا أحد يتكلم اي ذل هدا يعيشه المغرب بحكومته وشعبه وجيشه
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7
18 - عبدالله الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:39
واش سكان مليلية عايشين أحن منا ولا لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجواب واضح و نتمنى من الجيش المغربي عدم الوقوف في وجه اخواننا الأسبان
لأنه قد يفاجئ بوقوف الشعب المغربي مع اسبانيا و اللهم العيش بكرامة تحت الأحتلال و لا الموت بمدلة تحت احتلال بني جلدتك
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15
19 - العباس الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:40
أينك ايها الاستعمار لأقول لك ما فعله بنا الاستقلال,
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12
20 - Med الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:42
مرة اقولوا جيش اسبانيا كيستفزهم مر اقولوا اديروا مناورات عسكرية معاهم. مرة اقولوا راهم ف سباق التسلح معاهم مرة اشريو من عندهم السلاح. دبا شمن فريكونس نشدوا معاكم؟ ولا نشدوا فريكونس ديال سبانيا؟
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10
21 - Monir الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:43
لماذا تسمونه استفزاز للمغرب اذا كان المغرب أصلا لا يطالب رسميا باستعادة سبتة و مليلية ، و لم يضع اي طلب بالأمم المتحدة من أجل تصفية استعمار المدينتين ، و علاقاته مع اسبانيا عادية جدا و التطبيع التام و الشامل يرسم هذه العلاقة، و لم يسبق لأي مسؤول مغربي من أعلى مستوى لأسفل مستوى ان طالب من أي مسؤول اسباني باسترجاع المدينتين رغم آلاف اللقاءات و الإجتماعات بين مسؤولي و قائدي البلدين ، اذا الأمور عادية و هذه المناورات العسكرية طبيعية ما دامت اسبانيا تتصرف في ارضها كما شائت لأنه رسميا و قانونيا و دوليا فإن المدينتين لا تصنفان ضمن الأراضي المتنازع عليها لأنه بكل بساطة لا يوجد من ينازع اسبانيا على أرضها بإفريقيا.
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17
22 - مواطن75 الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:44
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
يجب على المغرب يقوم بنفس الشئ
مناورات عسكرية برية وبحرية وجوية على الحدود جرات الشر وسوء
أهل الكفر ملة واحدة
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-3
23 - العروي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:47
نحن مستعدون للحرب ولكن كلنا بدون إستتناء ونكونو رجال و رجال وراء رجل واحد
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-2
24 - خالد الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:52
بصحتكم أو راحتكم .جري اصغري على كبري. . أما المغرب انه في سبات عميق
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-4
25 - Abdellatif , الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:55
L'Espagne sera surprise. Elle sais bien que Melitairemet sur le terrain le Maroc a des avances .mais aujourd'hui les guerres économiques donnent des résultats plus rapides. 55
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-1
26 - Mohamado الجمعة 28 شتنبر 2018 - 15:56
اسبانيا دولة قوية علينا في جميع المجالات وناتجها الاجمالي يتجاوز تلريون و400 مليار دولار في حين مزانية المغرب تقدر ب 100 مليار دولار إذن اقتصاد اسبانيا اكبر من اقتصادنا ب 13 مرة .كيف يمكن ان نوجها اسبانيا
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3
27 - الغزالي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 16:01
مليليۃ وسبتۃ ستبقيان محتلتان الی يوم البعث..فمشكلتهما معا لا حل لاعسكريا ولا سياسيا فالجواب عند اصحاب الفهمات الحكومات السابقۃ ولا الحاليۃ فسرهما سيبقی معلقا علی ومكتوبا في كتب التاريخ القديم والمعاصر وسيبقی الشعب حاءرا عن سبب احتلالهما وكيف والی متی والله يعلم .
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-1
28 - Watani الجمعة 28 شتنبر 2018 - 16:13
ربما هديك السفينة جاية باش ترحل اصحاب الكاريان اللي بينادو اسبانيا .. والله لو تعلمو ماذا فعل الإسبان من تعذيب المسلمين في عهد الأندلس لكرهتموهم اشد الكره وأخذتم السيوف والخناجر وذهبتم لتحرير سبته ومليلة !
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0
29 - من المغرب الجمعة 28 شتنبر 2018 - 16:14
ردها ان استطعت هنا على المغرب ان يعمل بجدية ويرد بقوة ان كان لدينا جيش
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5
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