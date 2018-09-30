المقاهي والمطاعم تشتكي "شطط السلطة" بآسفي

هسبريس - عبد الإله شبل

دخلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في صراع حاد مع عامل إقليم آسفي، على إثر هدمه مقهى مشهورة توجد بـ"كورنيش" المدينة منذ أيام.

ونددت الجمعية سالفة الذكر، في ندوة صحافية عقدت بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الدار البيضاء، بقرار السلطات العاملية، معتبرة تلك الخطوة شططا في استعمال السلطة، لا سيما أن صاحب المقهى يتوفر على جميع الوثائق القانونية.

وقال صاحب المقهى، التي هدمتها السلطات العاملية بآسفي: "لست ضد قرار تهيئة كورنيش أسفي؛ لكن قرار العمالة تم تنفيذه على وجه السرعة من دون تبليغ داخل الأجل القانوني، كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل الرابع من عقد الكراء الموقع مع الجماعة".

وشدد المتحدث نفسه على أن السلطات المحلية أقدمت على "خرق واضح للمقتضيات القانونية الواردة في عقد الكراء، كما تمت المصادقة عليه".

وتابع كلامه: "تمت عملية الهدم دون إشعاري أو تنسيق معي؛ وهو ما عرض تجهيزات المحل للتكسير والسرقة والإتلاف، وهو ما تثبته محاضر المعاينة الرسمية قبل وبعد الهدم".

وأكد صاحب المقهى أنه باعتباره مستثمرا لا يمكن أن يقف ضد تهيئة كورنيش آسفي؛ غير أنه ندد "بالطريقة اللاقانونية واللاأخلاقية التي انتهجها عامل الإقليم في عملية الهدم".

وعبّرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن رفضها توقيف هذا الملف خارج إطاره القانوني والاجتماعي، داعية وزارة الداخلية إلى التحقيق فيما اعتبرته "تناغما بين عامل الإقليم والمجلس البلدي في شأن قرار الهدم".

من جهة أخرى، نددت الجمعية ذاتها بالرفع من ضريبة المشروبات من 6 في المائة إلى عشرة في المائة من قيمة الأرباح عن المبيعات، مؤكدة أنها مستمرة في نضالها واحتجاجها ضد مجلس الدار البيضاء من أجل إرجاعها إلى وضعها السابق والجلوس إلى طاولة الحوار.

ولفت مسؤولو الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم إلى أنهم فتحوا حوارا مع وزارة الداخلية من أجل تعديل القانون الجبائي، بعد عدم امتثال مجلس العاصمة الاقتصادية لطلبات الحوار.