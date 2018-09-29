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الرئيسية | جهات | زخات رعدية قوية تعم مناطق في المملكة

زخات رعدية قوية تعم مناطق في المملكة

زخات رعدية قوية تعم مناطق في المملكة
هسبريس - و.م .ع
السبت 29 شتنبر 2018 - 13:49

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم السبت من الثامنة صباحا وإلى غاية منتصف الليل، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن هذه الزخات الرعدية التي ستكون في الغالب مصحوبة بتساقط حبات البرد وهبوب رياح قوية حسب المناطق ستهم أقاليم، أكادير إداوتنان، والحوز، وآسا-الزاك، وأزيلال، وبني ملال، وبنسليمان، وشيشاوة، وشتوكة آيت باها، والحاجب، وقلعة السراغنة، والسمارة، والصويرة، والفقيه بنصالح، وكلميم، وإفران، وإنزكان- آيت ملول، والخميسات، وخنيفرة، وخريبكة، والعيون، ومراكش، ومكناس، وورزازات، والرحامنة، وآسفي، وصفرو، وسطات، وسيدي بنور، وسيدي إفني، وسيدي سليمان، وطانطان، وطرفاية، وتارودانت، وطاطا، وتنغير، وتيزنيت، واليوسفية وزاكورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - assifnwourgh السبت 29 شتنبر 2018 - 14:06
اللهم صيبا نافعا.. اللهم حولينا لا علينا.. اللهم في الوديان و السهول و البراري..
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36
2 - فؤاد السبت 29 شتنبر 2018 - 14:16
المرجو من الاخوان رد لبال راه واحد الصديق ديالنا في مديرية الفلاحة توفى هو و المرافق ديالو اتناء عبور واحد القنطرة و جاهم لواد حامل خوتي بلا متزعمو و تبيعو حياتكم المرجو الاحتياط راه ساعة ولا ساعتين هانيا تسناها و متبعيش حياتك و حياة الناس لي معاك على قبل دقائق معدودة
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