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كُتّاب وآراء
زخات رعدية قوية تعم مناطق في المملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم السبت من الثامنة صباحا وإلى غاية منتصف الليل، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن هذه الزخات الرعدية التي ستكون في الغالب مصحوبة بتساقط حبات البرد وهبوب رياح قوية حسب المناطق ستهم أقاليم، أكادير إداوتنان، والحوز، وآسا-الزاك، وأزيلال، وبني ملال، وبنسليمان، وشيشاوة، وشتوكة آيت باها، والحاجب، وقلعة السراغنة، والسمارة، والصويرة، والفقيه بنصالح، وكلميم، وإفران، وإنزكان- آيت ملول، والخميسات، وخنيفرة، وخريبكة، والعيون، ومراكش، ومكناس، وورزازات، والرحامنة، وآسفي، وصفرو، وسطات، وسيدي بنور، وسيدي إفني، وسيدي سليمان، وطانطان، وطرفاية، وتارودانت، وطاطا، وتنغير، وتيزنيت، واليوسفية وزاكورة.