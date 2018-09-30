توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب وداخل السهول الشمالية والوسطى.

وستهم سحب منخفضة خلال الليل والصباح جوار السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية.

وسيسجل تساقط زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، والريف، والمناطق المجاورة، والسهول الغربية للأطلس، والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وهضاب الفوسفاط وولماس، والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والمناطق الوسطى، كما يحتمل أن تمتد نحو شرق المملكة، فيما ستكون الأجواء قليلة إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي قرب السواحل ومتقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحراراة الدنيا ما بين 06 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 14 و17 درجة بالشرق والجنوب الشرقي، وما بين 18 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، ومابين 23 إلى 27 درجة بأقصى الجنوب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 16 إلى 24 درجة بمرتفعات الأطلس وهضاب الفوسفاط، وما بين 23 و32 بالشرق والسواحل والجنوب-الشرقي، وما بين 32 و35 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و38 درجة بأقصى الجنوب.

أما بالنسبة لحالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.