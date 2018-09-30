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سلطات مقريصات تواصل إبادة الكلاب الضالة
الأحد 30 شتنبر 2018 - 08:10
تواصل السلطات المحلية بجماعة مقريصات، بإقليم وزان، تدخلاتها لإبادة عشرات الكلاب الضالة، إذ سمع دوي طلقات نارية يوم أمس، وفق ما أوردته مصادر جمعوية محلية في اتصال بهسبريس.
العربي المغراسي، فاعل جمعوي قال إن عملية قنص للكلاب الضالة بالرصاص الحي تمت السبت بتنسيق بين السلطات المحلية والجماعة الترابية وعناصر من القوات المساعدة، وقناصين، بدعوى مسها بالصحة العامة وسلامة الساكنة.
ووفق المغراسي فإن الحملة مكنت من القضاء على 22 كلبا ضالا تفاديا لإيذائها أطفال المنطقة؛ كما تم على هامشها تحسيس المواطنين وتوعيتهم بضرورة الابتعاد عن بعض الممارسات التي تساهم في تكاثر هذه الحيوانات في الشارع العام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - بشير الأحد 30 شتنبر 2018 - 08:55
هسبريس تثير من حين لآخر ظاهره الكلاب الضالة هنا وهناك وما تسببه من ازعاج للسكان يصل احيانا الى تهديد لصحتهم لانها تنقل مجموعة من الامراض الى الانسان . ولكن بعض المتعاطفين مع هذه الكلاب يرفضون المساس بها بدافع الشفقة . فهل هذه الشفقة في محلها ونترك الكلاب الضالة تتناسل وتتكاثر .ولهؤلاء المتعاطفين اقول لو ان كلبا مسعورا عضك او عض احد أبنائك واضطررت الى حقن ذلك المصل المضاد للسعر لايام عديدة هل كنت تبقى متعاطفا معها؟
2 - مغربي من مغاربة الشتات الأحد 30 شتنبر 2018 - 09:17
واش الدولة لي قتلت حياة بدم بارد غادي تفكر في قتل كلاب ضالة !
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