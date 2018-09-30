سلطات مقريصات تواصل إبادة الكلاب الضالة

هسبريس من وزان

تواصل السلطات المحلية بجماعة مقريصات، بإقليم وزان، تدخلاتها لإبادة عشرات الكلاب الضالة، إذ سمع دوي طلقات نارية يوم أمس، وفق ما أوردته مصادر جمعوية محلية في اتصال بهسبريس.

العربي المغراسي، فاعل جمعوي قال إن عملية قنص للكلاب الضالة بالرصاص الحي تمت السبت بتنسيق بين السلطات المحلية والجماعة الترابية وعناصر من القوات المساعدة، وقناصين، بدعوى مسها بالصحة العامة وسلامة الساكنة.

ووفق المغراسي فإن الحملة مكنت من القضاء على 22 كلبا ضالا تفاديا لإيذائها أطفال المنطقة؛ كما تم على هامشها تحسيس المواطنين وتوعيتهم بضرورة الابتعاد عن بعض الممارسات التي تساهم في تكاثر هذه الحيوانات في الشارع العام.