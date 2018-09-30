24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مغامران مغربيان يقهران الإعاقة ويبلغان الصين بدراجة ذاتية الصنع (5.00)

  2. منيب ترمي دم "شهيدة الهجرة السرية" على رقبة حكومة العثماني (5.00)

  3. شباب: البلاد ما عطاتنا والو (5.00)

  4. شيخ ستيني ينهي حياته شنقا بضواحي تطوان (5.00)

  5. الشقيري يرصد رسائل "زواج" يتيم بسيدة غير محجبة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | طلبة جامعيون يحتجون أمام بلدية القصر الكبير

طلبة جامعيون يحتجون أمام بلدية القصر الكبير

طلبة جامعيون يحتجون أمام بلدية القصر الكبير
هسبريس من الرباط
الأحد 30 شتنبر 2018 - 05:48

نظم عدد من طلبة وطالبات الكلية متعددة التخصصات بالعرائش وقفة احتجاجية أمام بلدية القصر الكبير، من أجل المطالبة بإيجاد حل لمطلبهم المتمثل في ضرورة توفير النقل وتقريبه من الطلبة وتخفيض ثمن التذاكر.

وأشار المحتجون إلى أن مشاكل التنقل تتكرر كل يوم، متسائلين عن مدى قدرة الطالب الذي لا يتوفر على أدنى شروط ووسائل التحصيل العلمي على تحقيق طموحاته.

ونبّه الغاضبون إلى أن "الكلية تعيش مشاكل تحول دون تمكن الطلبة من متابعة دراستهم بالشكل المطلوب، خاصة في ظل غياب حي جامعي يؤمن لهم سكنا قارا ويجنّبهم تكاليف الكراء في الأحياء المجاورة، إضافة إلى انعدام نقل خاص بالجامعة، باستثناء حضور حافلات النقل الحضري مهترئة تنعدم فيهاشروط السلامة"، بحسب أقوالهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.