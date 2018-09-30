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كُتّاب وآراء
طلبة جامعيون يحتجون أمام بلدية القصر الكبير
نظم عدد من طلبة وطالبات الكلية متعددة التخصصات بالعرائش وقفة احتجاجية أمام بلدية القصر الكبير، من أجل المطالبة بإيجاد حل لمطلبهم المتمثل في ضرورة توفير النقل وتقريبه من الطلبة وتخفيض ثمن التذاكر.
وأشار المحتجون إلى أن مشاكل التنقل تتكرر كل يوم، متسائلين عن مدى قدرة الطالب الذي لا يتوفر على أدنى شروط ووسائل التحصيل العلمي على تحقيق طموحاته.
ونبّه الغاضبون إلى أن "الكلية تعيش مشاكل تحول دون تمكن الطلبة من متابعة دراستهم بالشكل المطلوب، خاصة في ظل غياب حي جامعي يؤمن لهم سكنا قارا ويجنّبهم تكاليف الكراء في الأحياء المجاورة، إضافة إلى انعدام نقل خاص بالجامعة، باستثناء حضور حافلات النقل الحضري مهترئة تنعدم فيهاشروط السلامة"، بحسب أقوالهم.