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قطع الأشجار يثير استياء سكان القصر الكبير

قطع الأشجار يثير استياء سكان القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الأحد 30 شتنبر 2018 - 08:35

دعا مكتب الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بمدينة القصر الكبير السلطات المحلية والإقليمية، من عامل الإقليم وباشا المدينة ورئيس المجلس البلدي، إلى تحمل المسؤولية في استفحال ظاهرة قطع الأشجار بمعظم شوارع المدينة.

وطالب المكتب ذاته بفتح تحقيق ومتابعة أحد سكان حي النهضة قرب خزان سيدي عيسى بن قاسم، بعدما عمد إلى قطع خمسة أشجار كبيرة دون القيام بالإجراءات القانونية التي يجب نهجها في مثل هذه الحالات، خاصة أن الأشجار المعنية بالموضوع لم تكن تشكل له أي ضرر.

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