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الرئيسية | جهات | "أونصا" يحسس بالسعار وسط صغار جماعة آسجن

"أونصا" يحسس بالسعار وسط صغار جماعة آسجن

"أونصا" يحسس بالسعار وسط صغار جماعة آسجن
هسبريس من وزان
الأحد 30 شتنبر 2018 - 00:50

نظمت المصلحة البيطرية الإقليمية بوزان، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSA)، بشراكة مع السلطات المحلية، حملة تحسيسية "بداء الكلب"، استفاد منها تلاميذ مدارس ابتدائية ومربو الكلاب بالجماعة الترابية آسجن تحت شعار "احفظ حياة".

ويدخل النشاط، بحسب الجهة المنظمة، في إطار التخليد السنوي لداء السعار الذي يصادف الـ28 من شتنبر من كل سنة، إيمانا بدور التوعية والتحسيس بمحاربة الداء الفتاك في صفوف الناشئة باعتبارها الفئة الأكثر عرضة له.

اليوم العلمي، الذي اتخذ من مركز الاستشارة الفلاحية بجماعة أسجن فضاء له، عرف تقديم عرض تضمن شروحات عن داء الكلب ومخاطره وطرق انتقاله والإجراءات الواجب مباشرتها عند التعرض لعضة كلب، مع التشديد على دور تطعيم الكلاب باللقاح بصفة دورية ومستمرة في محاربة العدوى.

وتأتي هذه الحملة، بحسب الجهة الواقفة وراءها، بهدف تحسيس الساكنة بخطورة الداء القاتل وتقديم التدابير والإجراءات الخاصة بمربي الكلاب قصد الحد من الإصابة بالسعار؛ وذلك عبر تكثيف إجراءات التوعية والتحسيس والتكوين المستمر، ونشر وتعميم المعلومة في أوساط الساكنة القروية لمواجهة الأخطار.

كما تستهدف الحملة "تكوين وتقوية قدرات التلاميذ بهدف تعزيز قدرات وكفاءات العنصر البشري من أجل الحد من الإصابة وسبل الوقاية وفق برنامج تكويني نظري".

وقد شكل اليوم العالمي للسعار فرصة لتطعيم الكلاب باللقاح والمصل المضاد "لداء الكلب".

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