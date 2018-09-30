24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:52
|07:18
|13:22
|16:40
|19:17
|20:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لو كان عمر بن الخطاب حيا لكانت له صفحة على الفيسبوك
- ليلة في باريس
- كارثة إنسانية .. زلزال وتسونامي يحصدان أرواح المئات في إندونيسيا
- السيول تعزل الدواوير وتنعش الفرشة المائية في حوض المعيدر
- فلسطين تقاضي أمريكا أمام محكمة العدل الدولية
مغامران مغربيان يقهران الإعاقة ويبلغان الصين بدراجة ذاتية الصنع (5.00)
منيب ترمي دم "شهيدة الهجرة السرية" على رقبة حكومة العثماني (5.00)
- محتجون يرفعون "علم الإسبان" ويخربون الممتلكات بشوارع تطوان - (174)
- العثماني: وفاة "حياة" بالرصاص مؤلم .. وشبكات الهجرة تُؤْذي البلاد - (104)
- لشكر يُحذر من انسداد الأفق ويقترح زيادة 500 درهم في الأجور - (97)
- مبروكي: ماذا يقصد المغاربة بِشتيمة "امرأة عْرْيانة الله يمسخها"؟ - (87)
- شباب: البلاد ما عطاتنا والو - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"أونصا" يحسس بالسعار وسط صغار جماعة آسجن
نظمت المصلحة البيطرية الإقليمية بوزان، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSA)، بشراكة مع السلطات المحلية، حملة تحسيسية "بداء الكلب"، استفاد منها تلاميذ مدارس ابتدائية ومربو الكلاب بالجماعة الترابية آسجن تحت شعار "احفظ حياة".
ويدخل النشاط، بحسب الجهة المنظمة، في إطار التخليد السنوي لداء السعار الذي يصادف الـ28 من شتنبر من كل سنة، إيمانا بدور التوعية والتحسيس بمحاربة الداء الفتاك في صفوف الناشئة باعتبارها الفئة الأكثر عرضة له.
اليوم العلمي، الذي اتخذ من مركز الاستشارة الفلاحية بجماعة أسجن فضاء له، عرف تقديم عرض تضمن شروحات عن داء الكلب ومخاطره وطرق انتقاله والإجراءات الواجب مباشرتها عند التعرض لعضة كلب، مع التشديد على دور تطعيم الكلاب باللقاح بصفة دورية ومستمرة في محاربة العدوى.
وتأتي هذه الحملة، بحسب الجهة الواقفة وراءها، بهدف تحسيس الساكنة بخطورة الداء القاتل وتقديم التدابير والإجراءات الخاصة بمربي الكلاب قصد الحد من الإصابة بالسعار؛ وذلك عبر تكثيف إجراءات التوعية والتحسيس والتكوين المستمر، ونشر وتعميم المعلومة في أوساط الساكنة القروية لمواجهة الأخطار.
كما تستهدف الحملة "تكوين وتقوية قدرات التلاميذ بهدف تعزيز قدرات وكفاءات العنصر البشري من أجل الحد من الإصابة وسبل الوقاية وفق برنامج تكويني نظري".
وقد شكل اليوم العالمي للسعار فرصة لتطعيم الكلاب باللقاح والمصل المضاد "لداء الكلب".