جماعة آسفي تهدّد بشلّ الشبّاك الوحيد للتعمير

صالح الخزاعي

لوّح رئيس جماعة آسفي بـ"وضع حد للشباك الوحيد للتعمير بالجماعة، ورفض تلقي طلبات المواطنين إلى حين حل المشاكل التي تعيق عمل الشباك، نظرا للإكراهات وعدم القدرة على الاستجابة لطلبات المرتفقين، تكاثر نسبة الملفات المرفوضة دون تبرير، أو المؤجل البت فيها دون سبب، وتدني مستوى الاستشارة المقدمة من طرف مصالح الوكالة الحضرية في ميدان التعمير، وغياب الحكم الفصل بين الجماعة والوكالة".

وعن تفاصيل المشاكل المشار إليها، أوضح عبد الجليل لبداوي، رئيس جماعة آسفي، في تصريح لهسبريس، أن "الجماعة تعاني وتتخبط في مشاكل التعمير، وناتجة أساسا عن التعامل اللامسؤول لمصالح الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية مع طلبات البناء والتجزيء المودعة بالشباك الوحيد للتعمير بالجماعة".

وعلى الرغم من طرق جميع الأبواب، يقول لبداوي، "سواء الوزارة المكلفة أو السلطات المحلية، منذ تولينا مسؤولية تدبير الشأن الملحي لمدينة آسفي، فإننا نعاني من مشاكل لا حصر لها، أدت إلى تراجع قيمة الاستثمارات في ميدان التعمير بالمدينة، وعزوف المنعشين العقاريين، وتذمر المواطنين البسطاء الذين غالبا ما تواجه طلباتهم بالرفض لأسباب غير مفهومة".

وأشار رئيس الجماعة، في مراسلات موجهة إلى كل من رئيس الحكومة ووالي جهة مراكش آسفي ووزير الداخلية ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، إلى أن "عدم قدرة الشباك الوحيد للتعمير على الاستجابة لطلبات المرتفقين واحترام الآجال القانونية راجع بالخصوص إلى العراقيل المتعددة التي تتسبب فيها مصالح الوكالة الحضرية".

عن طبيعة المشاكل المشار إليها، لفت لبداوي إلى "التمثيلية الناقصة لمصالح الوكالة الحضرية داخل أعمال اللجان، بالاكتفاء بممثل واحد عن قسم التدبير الحضري دون تخويله الصلاحيات لاتخاذ القرار، وغير قادر على البت في ما تسميه الوكالة الحضرية بالشق القانوني الملزم استيفاؤه قبل البت في الطلب وإبداء أي ملاحظة تقنية، مما يجبر الشباك الوحيد للتعمير على ضرورة إعادة البرمجة لمرات متكررة عند استيفاء أي ملاحظة قانونية، حتى وإن كانت هذه الملاحظات مرتبطة فقط بتقديم طلب أو التزام أو بعض الوثائق التكميلية".

وأضاف المسؤول الجماعي ذاته، ضمن مشاكل الشباك الوحيد للتعمير، "تغليب العمل بالعرف والمعهود العمل به عن القانون عند دراسة الملفات"، إضافة إلى "تأجيل البت في الملفات لأسباب واهية والتماطل والتأخير في إبداء الرأي أو الآراء المتفرقة والمتتالية والمتعاقبة والتراجع عن بعض الآراء وإسقاطها دون تبرير، أو الاكتفاء بعدم الموافقة عليها دون تبرير"، إلى جانب "النسبية في التعامل مع الملفات وعدم احترام مبدأ المساواة".

وجاء في المراسلات التي تتوفر هسبريس على نسخ منها "إقبار المشاريع الكبرى، وجعلها تتخبط في دوامة من الملاحظات القانونية أو التقنية من السهل تجاوزها، وعدم القدرة على تدارك أخطاء إدارية تم ارتكابها خلال الدراسة وتحميل تبعاتها للمواطنين دون السعي إلى إيجاد حلول تقنية لها"، إضافة إلى "إلزامية تطبيق بعض الأخطاء بضابطة مشروع التهيئة والتراجعات المسجلة بتصميم التهيئة المرفوض من طرف الجماعة، والتي تم إقرارها والاعتراف بها من طرف الوكالة ورفض البت في طلبات البناء الموقوفة بسبب تلك الأخطاء لمدة تزيد عن السنة".