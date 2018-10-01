مدينة تزنيت تحتض المعرض الوطني للمراعي

رشيد بيجيكن

تحت شعار "الترحال الرعوي بين تحديات الماضي وآفاق التنظيم"، تنطلق بمدينة تزنيت، يوم الأربعاء 3 أكتوبر المقبل وإلى غاية السابع منه، النسخة الثالثة من المعرض الوطني للمراعي، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات.

ويندرج المعرض، وفقا لبلاغ صادر عن المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت ومؤسسة تزنيت ثقافات، في إطار "برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال الذي أعطيت انطلاقته الرسمية سنة 2015، والذي يعتبر آلية فعلية لتنزيل استراتيجية الوزارة في مجال تنمية المراعي وتدبيرها المستدام ضمن مستجدات القانون الرعوي الجديد، سعيا لتطوير النشاط الرعوي وتحسين ظروف عيش ساكنة المجالات الرعوية".

وتتميّز النسخة الثالثة من المعرض الوطني للمراعي بإقامة "معرض كبير، سيمتد على مساحة 7000 متر مربع، منها 3600 متر مربع مغطاة، مخصصة لقاعة الندوات وفضاء للمؤسسات والمقاولات، التي ستشارك بـ 30 رواقا مخصصا لاستعراض أهم البرامج التنموية في المجال الفلاحي، خاصة المرتبطة بتنمية المراعي عبر 09 جهات مشاركة، بالإضافة الى أهم المستجدات على صعيد تنمية القطاع الفلاحي بمساهمة الشركاء والشركات المهتمة، لا سيما تلك التي تستهدف تثمين وتطوير سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي.، كما يشتمل المعرض على فضاء خاص بالتنظيمات المهنية المثمنة للمنتجات المجالية التي تمثل عدة جهات بالمملكة".

وستستضيف التظاهرة أزيد من 50 تعاونية وتنظيما مهنيا، "تتكامل فيما بينها من حيث المنتجات المعروضة، لتلبي حاجيات الزوار، علاوة على ذلك، تم إعداد فضاء مفتوح لعائلات الرحل، نصبت فيه الخيام حسب عادات وطريقة كل جهة، قصد تسليط الضوء على حمولتها الثقافية والتراثية التي تعطي للزائر فكرة شاملة على نمط عيش البدو الرحل".

ووفقا للبلاغ ذاته، "سيشكل الموعد فرصة سانحة أمام الزوار للاطلاع على الحصيلة والمنجزات والبرامج التنموية المرتبطة بتقوية وتنمية البنية التحتية للمراعي، خاصة فيما يتعلق بخلق المحميات الرعوية وتسهيل الولوج إليها، عبر تهيئة المسالك وإنشاء وتجهيز نقط الماء، بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بالجانب الاجتماعي والإنساني لعائلات مربي الماشية، وخاصة منهم الرحل، تمهيدا لتنزيل القانون المنظم للمراعي على أرض الواقع".

وبغية خلق فرص للالتقاء لتبادل التجارب والخبرات بين الكسّابة والتنظيمات المهنية المشاركة، والاطلاع على أهم المستجدات التي تهم إدارة المراعي وعصرنة قطاع تربية الماشية في المجالات الرعوية، تمت برمجت ندوات عدة، طيلة أيام المعرض، يؤطرها خبراء وأساتذة مهتمون بالقطاع، تهدف إلى تسليط الضوء على كل ما يهم النشاط الرعوي وعلاقته بالترحال في ضوء المستجدات الجديدة للقانون 13-113، بالإضافة إلى أنشطة موازية أخرى، فنية ورياضية وثقافية.