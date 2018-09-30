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الرئيسية | جهات | مراكش تستعد لاستقبال الملك محمد السادس‎

مراكش تستعد لاستقبال الملك محمد السادس‎

مراكش تستعد لاستقبال الملك محمد السادس‎
هسبريس من الرباط
الأحد 30 شتنبر 2018 - 19:53

تستعد مدينة مراكش لاستقبال الملك محمد السادس قادما إليها من مدينة الرباط، ويرتقب أن يقضي أياما قليلة بعاصمة النخيل، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.

وقد استنفر التنقل الملكي مصالح الولاية "مدينة سبعة رجال"، حيث شرعت في صباغة الأرصفة وتزيين الشوارع استعدادا لاستقبال الملك محمد السادس.

ويوجد الجالس على العرش، منذ أيام، بالعاصمة الرباط، حيث أدى صلاة الجمعة الأخيرة بمسجد حسان؛ في حين لم يقم، خلال هذه الأيام، بأي أنشطة رسمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احمد الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:09
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
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-40
2 - الهاشمي الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:13
تزيين المدن المغربية يجب أن يكون على طول العام وفي مختلف مناطق المملكة.
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65
3 - اعصيم سمير الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:17
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.والله يبارك في عمر سيدي محمد السادس .
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-14
4 - قلعوي الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:28
مرحبا بقدوم مولانا أمير المؤمنين بالمدينة الحمراء
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