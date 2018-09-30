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كُتّاب وآراء
مراكش تستعد لاستقبال الملك محمد السادس
تستعد مدينة مراكش لاستقبال الملك محمد السادس قادما إليها من مدينة الرباط، ويرتقب أن يقضي أياما قليلة بعاصمة النخيل، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.
وقد استنفر التنقل الملكي مصالح الولاية "مدينة سبعة رجال"، حيث شرعت في صباغة الأرصفة وتزيين الشوارع استعدادا لاستقبال الملك محمد السادس.
ويوجد الجالس على العرش، منذ أيام، بالعاصمة الرباط، حيث أدى صلاة الجمعة الأخيرة بمسجد حسان؛ في حين لم يقم، خلال هذه الأيام، بأي أنشطة رسمية.