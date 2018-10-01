سيول تقطع طرقا وتغمر شوارع ومبان بجهة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

شهدت مختلف مناطق جهة فاس مكناس، مساء الأحد، هطول أمطار عاصفية قوية تسببت في تعطيل حركة السير عبر الطرق، وغمرت عددا من الشوارع، وتسربت إلى مبان في مدن الحاجب وتجمعات سكانية ضواحي مدينة فاس.

وبحسب مصادر هسبريس، فقد تسببت السيول الجارفة الناجمة عن هذه الأمطار الغزيرة في قطع الطريق الرابطة بين مدينتي الحاجب وفاس، عند مدخل الأولى، بسبب فيضان وادي بوهودة وبخو، وفي جرف الأشجار المثمرة بعدد من الضيعات الفلاحية بالمنطقة، كما أدى تجمع المياه بشوارع المدينة ذاتها إلى تسربها إلى منازل بحي شريشيرة.

وبمدينة فاس غمرت المياه الشوارع الرئيسية بمنطقة زواغة، وحي الأمل بمنطقة النرجس، فيما كان الوضع مقلقا أكثر بدواري صباطي والبورصي، حيث غمرت المياه الكثير من منازل الأسر المعوزة المقيمة بالدوارين الكائنين على طريق صفرو ضواحي مدينة فاس، وتسببت في إتلاف ممتلكاتها.

وقد همت هذه التساقطات الرعدية أيضا إقليم تاونات، وتسببت على الخصوص في عرقلة حركة السير على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات التي توقفت حركة المرور عبرها لفترة بسبب غمر المياه المحملة بالأوحال لبعض المقاطع منها.