زخات رعدية قوية اليوم في عدد من أقاليم المملكة

هسبريس - و.م.ع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة اليوم الاثنين ما بين 12 زوالا والثامنة مساء بالعديد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية خاصة، أن هذه الزخات الرعدية، المصحوبة محليا بسقوط برد وهبوب رياح قوية، ستهم أقاليم الحسيمة، وبركان، وبوجدور، وبولمان، والدريوش، والحاجب، وفاس، وفكيك، وكرسيف، وإفران، وجرادة، والخميسات، ومكناس، وميدلت، ومولاي يعقوب، والناظور، ووجدة-أنكاد، وصفرو، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، وتاونات، وتاوريرت وتازة.