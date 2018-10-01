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مكناس تتصدر مدن المملكة الأكثر استقبالا للأمطار
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:20
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد 30 شتنبر إلى غاية السادسة من صباح اليوم الاثنين 01 أكتوبر 2018:
مكناس : 31 ملم
فاس: 23 ملم
خريبكة وافران: 12 ملم -طنجة : 6 ملم - تازة: 5 ملم
بني ملال : 4 ملم - الحسيمة وميدلت وكلميم : أقل من ملمتر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Youssef الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 15:25
شفت صورة الرباط قلت راه صبات الشتاء ومحسيتش بيها
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