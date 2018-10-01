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الرئيسية | جهات | مكناس تتصدر مدن المملكة الأكثر استقبالا للأمطار

مكناس تتصدر مدن المملكة الأكثر استقبالا للأمطار

مكناس تتصدر مدن المملكة الأكثر استقبالا للأمطار
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:20

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد 30 شتنبر إلى غاية السادسة من صباح اليوم الاثنين 01 أكتوبر 2018:

مكناس : 31 ملم

فاس: 23 ملم

خريبكة وافران: 12 ملم -طنجة : 6 ملم - تازة: 5 ملم

بني ملال : 4 ملم - الحسيمة وميدلت وكلميم : أقل من ملمتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Youssef الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 15:25
شفت صورة الرباط قلت راه صبات الشتاء ومحسيتش بيها
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