مكناس تتصدر مدن المملكة الأكثر استقبالا للأمطار

هسبريس - و.م .ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد 30 شتنبر إلى غاية السادسة من صباح اليوم الاثنين 01 أكتوبر 2018:

مكناس : 31 ملم

فاس: 23 ملم

خريبكة وافران: 12 ملم -طنجة : 6 ملم - تازة: 5 ملم

بني ملال : 4 ملم - الحسيمة وميدلت وكلميم : أقل من ملمتر.