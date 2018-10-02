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درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الثلاثاء
في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة اليوم الثلاثاء، وذلك حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:
المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا
وجدة 15 ................26
بوعرفة 15.................25
الحسيمة 19................28
تطوان 18................26
سبتة المحتلة 16................25
مليلية المحتلة 16............26
طنجة 18...............32
القنيطرة 19.............32
الرباط 19 ................33
الدار البيضاء 21.............27
الجديدة 21...............30
سطات 20................34
آسفي 19................32
خريبكة 15...............30
بني ملال 18...............30
مراكش 19...............33
مكناس 16................31
فاس 18...................31
إفران 07..................21
تاونات 20..................30
الرشيدية 18................28
ورزازات 14..................26
أكادير 20...................31
الصويرة 19...................26
العيون 19..................32
السمارة 24...............36
الداخلة 19.................26
أوسرد 25................36
لكويرة 22............... 32