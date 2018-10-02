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"قادمون وقادرون" تتعزز بهيئة تعليمية في تاونات

"قادمون وقادرون" تتعزز بهيئة تعليمية في تاونات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 02:19

احتضنت دار الشباب "الوحدة" بمدينة تاونات الجمع العام التأسيسي لـ"جمعية قادمون وقادرون- الهيئة التعليمية لتاونات المستقبل"، بحضور مجموعة من الأساتذة الذين حجوا من مناطق مختلفة، من أجل الاحتفاء بالمولود التربوي الجديد.

وجاء في بلاغ الجمعية أنه "بعد تقديم كلمة ترحيبية من طرف وفاء مادون، عضو اللجنة التحضيرية، أعطيت الكلمة لمصطفى المريزق، الرئيس الناطق الرسمي باسم حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، حيث ثمن المشروع وتحدث عن راهنيته وجدواه في سبيل تحقيق ازدهار المغرب".

وأضاف البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن "إسماعيل علالي، أستاذ بالتعليم الثانوي التأهيلي، تطرّق بدوره لرهان الهيئة، وبسط الخطوط العريضة لمشروع القانون الذي أعدته اللجنة التحضيرية وتم تصويبه والمصادقة عليه، ليختتم الجمع العام بانتخاب مكتب تنفيذي".

وعن أعضاء المكتب، أشار البلاغ إلى أن الجمع العام أسفر عن انتخاب إسماعيل علالي رئيسا، ووفاء مدون نائبة للرئيس، وإبراهيم الديب كاتبا عاما، وأيوب المومني نائبا عنه، وعبد الرحيم أطفاي أمينا للمال ينوب عنه يونس خياعلي، مع انتخاب ثلاثة مستشارين هم عاهد ازحيمي وعبد السلام عاشور وبوكير مجاوي.

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