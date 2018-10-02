بنك المغرب ينظم محاكاة عملية إخلاء بالبيضاء

هسبريس من الرباط

أعلن بنك المغرب أنه سينظم، اليوم الثلاثاء، تمرينا يحاكي عملية إخلاء على مستوى فرعه بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن هذا التمرين، الذي سينطلق ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، سيعرف تعبئة آليات وعربات الوقاية المدنية.