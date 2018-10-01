مجلس جهة طنجة يصادق على جميع نقاط دورة أكتوبر

هسبريس من الرباط

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، زوال يومه الاثنين بطنجة، على جميع النقاط المبرمجة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية المخصصة للدراسة والمصادقة على 10 نقاط، برئاسة إلياس العماري، رئيس مجلس الجهة، بعد الاطلاع على تقرير إخباري حول أنشطة رئاسة المجلس خلال الفترة الممتدة ما بين انعقاد الدورتين العاديتين للمجلس في يوليوز وأكتوبر.

ومن ضمن النقط المصادق عليها "مشروع ميزانية السنة المالية 2019"، و"مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جهة مراكش أسفي وشركة العربية للطيران - المغرب-، من أجل تسويق الربط الجوي بين طنجة - مراكش 2018-2021"، ومشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جهة سوس ماسة وشركة العربية للطيران – المغرب- من أجل تسويق الربط الجوي بين طنجة - أكادير 2018-2021".

وصادق المجلس أيضا على "مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جهة الشرق وشركة العربية للطيران -المغرب- من أجل تسويق الربط الجوي بين مطار طنجة - ومطار الناظور العروي 2018-2021"، و"مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جهة فاس مكناس وشركة العربية للطيران -المغرب- من أجل تسويق الربط الجوي بين مطار طنجة - وفاس 2018-2021"، و"مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل المساهمة في إنجاز متحف بالحسيمة".

وانكب المجلس، خلال اللقاء ذاته، على "تقييم اتفاقيات الشراكة المبرمة بين مجلس الجهة وباقي الأطراف ودراسة مآلاتها"، و"دراسة مصير المشاريع المبرمجة خلال ثلاث سنوات في إطار برمجة الفائض المخصص بميزانية التجهيز"، و"عرض ومناقشة مدى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجهة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة"، قبل أن يناقش ويصادق المجلس في الأخير على "تحويل بعص فصول ميزانية مجلس الجهة".