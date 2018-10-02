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الرئيسية | جهات | مفتشو التعليم يعودون إلى الاحتجاج بجهة بني ملال

مفتشو التعليم يعودون إلى الاحتجاج بجهة بني ملال

مفتشو التعليم يعودون إلى الاحتجاج بجهة بني ملال
صالح الخزاعي من خريبكة
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 11:40

دعا المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم ببني ملال خنيفرة جميع المفتشات والمفتشين بالجهة إلى "حضور وقفة احتجاجية إنذارية، صباح يوم الخميس المقبل، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة بني ملال، ومقاطعة التكوينات الجهوية والإقليمية ذات الصلة بكل المستجدات المنظمة لفائدة المفتشات والمفتشين والأستاذات والأساتذة، ومقاطعة كل التكليفات الصادرة عن الأكاديمية ومديرياتها ذات الصلة بعمليات البحث والتقصي وفض النزاعات ومواكبة جماعات الممارسة المهنية، ومقاطعة عمليات المصاحبة الميدانية للأطر الإدارية الجديدة بمختلف مديريات الجهة".

وعن أسباب هذه القرارات، قال المكتب الجهوي للنقابة، في بيان توصلت به هسبريس، إنه "يحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما سينجم عن إصرارها على إغلاق باب الحوار مع نقابة مفتشي التعليم، ويعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات هيئة التأطير والمراقبة بكل الجهات والأقاليم، ويطالب المفتشية العامة للشؤون التربوية باعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بطاقة حصيلة التفتيش".

وأضاف البيان أن المكتب الجهوي "يثمن ما جاء في البيان الذي أصدره المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، ويعلن انخراط هيئة التأطير والمراقبة بالجهة في تنفيذ الخطوات النضالية الواردة فيه، المتمثلة في عدم تغطية المديريات غير المديرية الأصلية، وعدم تغطية مناطق التفتيش والمناطق التربوية الشاغرة داخل المديرية الأصلية، ومقاطعة تصحيح الامتحانات المهنية، دورة شتنبر 2018، ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالمستجدات في القرائية لفائدة كل من المفتشات والمفتشين والأستاذات والأساتذة".

وعلى المستوى الجهوي، أورد البيان أن المكتب النقابي يشيد بـ"الجهود الكبيرة التي يبذلها المفتشون والمفتشات بالجهة، ويحيي عاليا تضحياتهم بالرغم من عدم توفر الحد الأدنى من شروط العمل، ويشد بحرارة على أيادي مفتشات ومفتشي التعليم الابتدائي بالجهة، الذين قاطعوا بنسبة 100% التكوينات ذات الصلة بالقرائية في الجهة، ويندد بمماطلة وتسويف الأكاديمية في حوارها مع المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم، ويندد بإصرار مدير الأكاديمية على إفراغ الحوار من محتواه، ويشجب عدم وفاء الأكاديمية والمديريات الإقليمية بالتزاماتها السابقة".

وطالب المكتب الجهوي للنقابة بالكشف عن نتائج افتحاصات المديريات الإقليمية بالجهة، كما طالب الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية بموافاة المفتشين ببرامج عملها، مشيرا إلى أنه "يحتج على عدم توفير الحواسيب للمفتشين الجدد الملتحقين بمديريات الجهة، وعلى عدم تجديد العدة المعلوماتية بالنسبة لباقي مفتشات ومفتشي الجهة"، مستنكرا في الوقت ذاته "التماطل غير المقبول في صرف التعويضات المستحَقَّة لهيئة التفتيش منذ سنتين"، كما طالب بـ"تبرير مضاعفة التعويضات عن التنقل التي تقاضاها رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية".

وأشار البيان إلى أن "المكتب الجهوي للنقابة "يطالب برفع تعويضات المفتشات والمفتشين عن مختلف العمليات والمهام التي يقومون بها بما يتناسب وما تتطلبه هذه العمليات والمهام من جهود وتضحيات، وبما يتماشى وصعوبة التضاريس وارتفاع نسب التأطير التي تعرفها الجهة"، كما يندد بـ"إقصاء المفتشات والمفتشين من مناصب المسؤولية بالجهة"، مشيرا في السياق ذاته إلى "إصرار مدير الأكاديمية على نهج سياسة المماطلة والتسويف في حواره مع المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم، ورفضه الاستجابةَ للمطالب العادلة والمشروعة للهيئة".

في المقابل، أعرب مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، عن استغرابه لصدور البيان مع كل الحمولة التي تضمنها، وقال: "بمجرد التحاقي كمسؤول بالجهة نهاية الموسم الدراسي، عقدت لقاء مع المكتب الجهوي لنقابة المفتشين، عبرت خلاله عن اقتناعي بالأدوار التي يتعين أن تضطلع بها الهيئة في التأطير والمواكبة والتكوين وغيرها من القضايا التربوية، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه خلال اللقاء المنظم مع المفتشين الجهويين خلال بداية الموسم الدراسي الحالي".

وأضاف في تصريح لهسبريس: "لقد تم الاتفاق مع المكتب الجهوي على تشكيل لجنة تقنية مشتركة من المفتشين ورؤساء الأقسام بالأكاديمية من أجل البت في القضايا والمطالب ذات الطابع التقني، خاصة مطلب الرفع من التعويضات المخصصة لهيئة التفتيش، وتحديد الإطار القانوني لكل تدخل"، موردا: "بالفعل، عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لها بداية الموسم الدراسي الحالي، وفي الوقت الذي كنت أنتظر نتائج أعمال اللجنة المذكورة، فوجئت بصدور البيان".

وعبر السليفاني عن قناعته بأن هناك "سوء فهم ليس إلا"، معتبرا أن "دور هيئة التفتيش أساسي في تنزيل عدد من مشاريع الإصلاح، لأن السياق يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، خاصة بعد التوجيهات الملكية للنهوض بقطاع التعليم، والعناية المولوية السامية بالعاملين به بتوشيح عدد من الأطر التربوية خلال بداية هذا الموسم".

وأنهى السليفاني تصريحه بأن "باب الأكاديمية مفتوح في وجه مختلف الشركاء للحوار والتواصل الإيجابي والبنّاء، وهو ما تمت ترجمته من خلال عدد من اللقاءات التي ترأستها مع عدد من الفاعلين والشركاء خلال المدة القصيرة التي قضيتها بهذه الأكاديمية، وهو النهج الذي سنستمر عليه شريطة الاحتكام للقانون فقط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مكي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 12:24
أغلب المفتشين الدين يشتغلون بين قوسين في مدينتي أغلبهم يقطنون في المدن التي ينحدرون منها .ولا يلتحقون بعملهم هنا الا نادرا .وان فعلوا فسيمكثون بها يومين أو اكثر بقليل .يمرون بمقاطعاتم مرور الكرام يوزعون النقط يمنة ويسرة ولسان حالهم حالهم يقول : دعونا نمر بسالم ولكم ما تبتغون .الامنية هي احدات مفتشية لتفتيش المفتشين ودلك لتقييم عملهم بتحديد عدد الزيارات المحررة واجار تفتيش مضاد للأساتدة المفتشين للوقوف على مصداقية عملهم ثم عدد اللقاءت التربوية المنجزة معززة بتوقيعات الحاضرين .مع ارغامهم بالحضور الى المديريات على رأس كل يومين لتوقيع الحضور .اما وهم في عطلة دائمة ويأتون اليوم ويرفعون سقف المطالب الى حد تعزيزي .فأظن انه ان الاوان لينال كل دي حق حقه جزاء أو عقابا .
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2 - De Kiss الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 12:40
هل يوجد مفتشين لوزاة التربية الوطنية في المغرب ????؟؟?؟؟؟؟؟؟
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3 - البقالي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 12:42
انا ماريا التدريس ثلاثين عاما تقريبا وتعاملت مع كثير من المفتشين ورايت في سلوكهم جميعا العجب العجاب ....المزاج والفتنة والانا يطبع سلوكهم....لكن المفتش الذي قضى علي ولن اتركه حتى يدخل أحدنا القبر هو ****** ...قضى علي لا بكفاءاته ولاولا ...ولكن بسلوك عدواني جاء في تقريره الذي لم يبق ان يكتب فيه بأن المعلم الاستاذ البقالي هو من قام بهجمات11شتنبر.... والمصيبة انه احتفظ به حوالي أربعة أشهر ليحرمني من تفتيش يلغي اباطيله ... توصلت بالتقرير يو 6يوليوز ...هذا المفتش مشاط غير العطلة والحياة ....لكنني قوي جداجدا....انني سأغادر التدريس قريبا وارجو من الوزارة أن تحذف الثلاثين عاما .... والله سأغادر والسبب المفتش نور الدين مشاط العضو في المجلس الاعلى للتعليم....النهاية مع مشاط لا يعلمها الا الله.....
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4 - كريم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 12:45
هاد الناس هما سبب مشاكل التعليم : لا تأطير لا مراقبة ، كيقلبو غير على التعويضات بحال الا معندهومش راتب شهري سمين . والمصيبة هما أصلا خصهم الميزاجور .
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9
5 - حسونة السوسي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 12:59
الاحتكام للقانون فقط ... !! كلمة كبيرة جدا ولم يعد يعمل بها في زمان (كل ينادي على ليلاه .. ) ان الوقفات الاحتجاجية أو نقل : الوقفات الابتزازية .. أصبحت تعطي لبعض الفئات ما ليس من حقها ... ما من شأنه أن يشعر باقي الفئات بالحيف .. والحكرة .. اننا أصبحنا نحتكم إلى قانون الغاب .. القوي يأكل الضعيف .. والفجوة تتسع ... يارب السلامة .
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6 - البقالي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 13:07
المرجو من السيد الوزير إلغاء مذكرة ثلاثين عاما ..انا الان في العام 29 اريد المغادرة والسبب المفتش ******.... والله العظيم القسم اصبح نارا بالنسبة الي ....كل من لديه فكرة ينصحني حول التقاعد النسبي قبل ثلاثين عاما... ارجوكم ارجوكم
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7 - أستاذ متقاعد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 13:10
الحديث عن هذه الهيئة يتطلب وقتا كثيرا وصفحات طويلة للكتابة ؛ لكن أقتصر وأقول : للأسف جل المفتشين والمفتشات على اختلاف فئاتهم لا يقومون بعملهم على الوجه المطلوب ؛ كل مهمة أو تكليف تسند لهم يسألون دوما عن التعويضات المالية؛وإن غاب التعويض يقاطعونها.
بطبيعة الحال لا ينبغي التعميم فهناك ثلة قليلة منهم مكونين تكوينا مثينا يبدعون في مهامهم ويتفانون من أجل إفادة الغير....ولا يولون أهمية كبرى للتعويضات.
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7
8 - simo الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 13:25
على الوزارة أن تقوم بزيارات المؤسسات الخصوصية لتقف على المفتشين الذين يشتغلون بهذا التعليم تاركين مهامهم الحقيقية. ومنهم من يدرس بهذا التعليم وهو عضو في لجان الإمتحانات الإشهادية؟؟؟ ومنهم من يقضي معضم اوقاته بالمقاهي.. فيجب مراجعة هذا المهام وإسناد على الأقل بعض الحصص للتدريس لتدارك الخصاص في الأساتذة وجعل المفتش غير بعيد عن مستجدات الأقسام ومحنها عوض الإكتفاء بالنظري الذي تمليه عليهم الوزارة.
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5
9 - مواطن الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:41
صراحة لا يجب أن نعمم و نقول بأن جميع المفتشين لا يقومون بأي شيء . و لا يفكرون إلا في التعويضات . المفتشون شأنهم شأن باقي الموظفين . فيهم الصالح و الطالح . في الواقع أنا مدين لثلاثة مفتشين في حياتي لهم الفضل في تكويني و تنويري . مما جعلني أكن احتراما لهذه الفئة رغم أن فيهم مفتشون سيئي السمعة .
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-1
10 - عبدو الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:26
رجال التعليم بصفة عامة وللأسف ثرواثهم لا تحصى ولا تعد وعلى الرغم من ذلك فإنهم يعتبرون أنفسهم فقراء الشعب المغربي.
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-7
11 - Peace الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:41
ملاحظة اولية عامة, هي ان هناك في المغرب كثرة النقابات حتى في المؤسسات العمومية التي هي في ملك الدولة و يقومون باضرابات و مظاهرات ضد الدولة باستمرار, يعني انهم موظفون عند الدولة و لا يحبون الدولة, يعني انهم يناضلون ضد انفسهم. هناك الكثير ما يقال في هذا الموضوع. هذا لا يعني انهم لا يمكنه مناقشة مشاكلهم التي يعانون منها و لكن هذه النقابات او لجن مراقبة اوضاع الموظفين لا يجب ان تكون مثل النقابات العمالية الكلاسيكية, لان الدولة ليست مثل القطاع الخاص. بالاضافة الى ان المفتشين يجب ان تكون لديهم مكاتب داخل المؤسسة لدراسة الملاحضات التي جمعوها و مراسلة الاساتدة و المناقشة معهم و استغلال اوقاتهم خارج التفتيش في تطوير قدراتهم و طريقة عملهم و تعاملهم مع الاساتذة. و تنظيم وقتهم, يعني اعمال ادارية..و ليس الخروج من المؤسسة و الذهاب الى مكان مجهول. هههه
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2
12 - سعيد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 16:51
جل المفتشين الدين يشتغلون بين قوسين في المدن أو القرى يقطنون في المدن التي يمارسون فيها أنشطة تدر عليهم ارباحا سواء من خلال زيارت المدارس الخصوصية والجوايت لغض الطرف عن المناهج المعتمدة في هذه المؤسسات أو من خلال أشياء أخرى حيث لا يلتحقون بعملهم وأغلبهم تربطه علاقة مصلحة مع المدير حيث ينجزون تقارير مزاجية ومصلحية فكم من تقرير انجز في المقهى لارضاء جهة معينة أو للتأمر على شخص معين أما التأطير ففاقد الشيئ لا يعطيه لأنهم يفتقدون الى مواكبة المستجدات و تحيين المعلومات. وقد أخبرني احد المفتشين قائلا "راني بعدت على الميدان". فكيف له ان يقيم أداء أستاذ.
انه المغرب حيث تغيب المساءلة
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