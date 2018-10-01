بعوي يرفع شعار التنمية في مجلس جهة الشرق

هسبريس من وجدة

ترأس عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، اليوم الاثنين، بحضور معاد الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر التي تضمنت تسع نقاط تمت المصادقة عليها بالإجماع.

وقال عبد النبي بعوي إن "هذه الدورة العادية تعقد أشغالها في إطار جلستين، ويضم جدول الأعمال نقاط عدة تكتسي أهمية بالغة وترتبط بقضايا عديدة تهم تنمية جهة الشرق، تتصل أساسا بمجالات متنوعة أهمها الفلاحة، الشراكة والتعاون الدولي اللامركزي، التعليم الأولي ومحو الأمية، تعزيز البنيات التحتية الرياضية، إحداث منصة لتسويق المنتجات، دعم مجال الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2019".

وأشار بعوي إلى أن جهة الشرق تعد أول جهة على الصعيد الوطني توقع اتفاقية بخصوص التعليم الأولي، وكذلك اتفاقية لدعم وتقوية الربط البحري التجاري ما بين ميناء بني انصار وباقي موانئ العالم؛ ما قد يعطي دفعة قوية للجهة ولإقليم الناظور على الخصوص.

وأكد رئيس مجلس جهة الشرق أن الدورة تنعقد في وقت جد مهم وفي منتصف ولاية المجلس، وتبرز ما اشتغل عليه مجلس جهة الشرق خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن هذه الدورة هي بمثابة وقفة تأمل حول ما قدمه مجلس جهة الشرق خلال المدة الماضية، والآفاق التي سطرها للسنوات المقبلة.

وأثار المتحدث حرص مجلس جهة الشرق دوما على تعزيز منظومته التعاقدية من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون من أجل الانفتاح على المزيد من الشركاء، وكذا لتكريس مبادئ الحكامة الترابية وترسيخ منهجية سياسة القرب بهدف تحسين جاذبية وتقوية تنافسية المجال الترابي.

وفيما يخص تدبير الجانب المالي، قال رئيس الجهة إن "المجلس يبذل كل الجهود لاحترام الآجال وأداء ما بذمته من مستحقات تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الباب، وكذا انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة التي يسعى المجلس إلى إقرارها وتكريسها في مختلف تدخلاته ومراحل معالجته لقضايا وملفات الشأن الجهوي".

وثمن عبد النبي بعوي العمل الدؤوب لكل مكونات مجلس الجهة، وأشاد بالتعاون بين المجلس ومختلف السلطات الولائية والإقليمية والمحلية وكافة الشركاء المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني.

وصادق أعضاء مجلس جهة الشرق بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بـ"دراسة وضعية أشجار اللوز والزيتون وآثار الجفاف على مستوى أقاليم جهة الشرق والتدابير المتخذة بشأنها، الدراسة والمصادقة على تعديل اتفاقية إطار لتعميم برنامج التعليم الأولي بجهة الشرق".

كما تضمن جدول أعمال الدورة "الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين جهة الشرق وجهة ناوا، الدراسة والمصادقة على تعديل اتفاقية شراكة تتعلق بمشروع إحداث مركز جامعي للتكوين في كرة القدم بجهة الشرق، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية بين مجلس جهة الشرق وشركة المغرب (كمباني ميد شيبين) من أجل تنظيم رحلات منتظمة لسفن شحن الحاويات".

بالإضافة إلى ذلك، تضمن جدول الأعمال "الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار من أجل وضع وتنفيذ مخطط جهوي لمحو الأمية، تحويلات مالية، دراسة مشروع ميزانية مجلس جهة الشرق برسم السنة المالية 2019 والمصادقة عليه، تعديل المقرر الخاص باقتناء الأرض لبناء منصة لتسويق المنتجات بالكربوز بالجماعة الترابية بني خالد بجماعة وجدة-أنجاد".