أحزاب المعارضة تتهم "رئيس المحمدية" بالإقصاء

هسبريس- عبد الإله شبل

اعترفت أحزاب المعارضة المطالبة بإقالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، خلال ندوة نظمت بأحد فنادق المدينة، بأن مسؤولية الفشل الذي تعرفه الجماعة مشتركة ولا يتحملها الرئيس لوحده.

وقال المهدي مزواري، منسق الفريق الاشتراكي بمجلس المحمدية، في الندوة الصحافية التي عقدتها أربع هيئات حزبية، إن "الفشل مشترك مجلسا ورئيسا، ونحن نتحمل مسؤوليتنا ولم يسبق لنا إخفاء ذلك"، مضيفا: "نحن كأحزاب نوجد في تحالف بوعي واخترناه بوعي وما زلنا مستمرين فيه".

وحاول مزواري رمي الكرة إلى مرمى الرئيس، واتهامه بالوقوف وراء ما تعيشه المدينة من تعثر، بحسب الفرق المعارضة، قائلا: "طالما هناك نظام رئاسي، فإن دورنا كمستشارين يبقى تشاوريا فقط، فالرئيس من ينفذ القرارات وهو المسؤول على ذلك بقوة القانون".

وعبر المستشار الجماعي عن أسفه "لأننا لم نكن نتوقع أن تتطور الأمور إلى ما هي عليه الآن"، مضيفا: "نتوفر على كفاءات ضمن المستشارين قادرة على تسيير المدينة بطريقة أفضل من الرئيس الحالي".

وفي الوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام تنتظر من الفرق المعارضة تقديم حجج دامغة عن فشل الرئيس في التدبير وتورطه في اختلالات تستوجب عزله والانقلاب عليه من طرف إخوانه قبل خصومه، اكتفى منظمو الندوة الصحافية بالحديث عن غياب التشاركية والإقصاء، وعن رفضهم لطريقة تواصل الرئيس ولجوئه إلى "فيسبوك" لانتقاد معارضيه.

ورفض نجيب البقالي، برلماني عن حزب العدالة والتنمية كاتب المجلس، ادعاءات الرئيس بإخراج عدد من المشاريع التي كانت متعثرة، معتبرا أن هذه المشاريع "إما حكومية أو للسلطات المركزية، وأتحدى أيّا كان أن يقدم المشاريع التي أنجزها الرئيس".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن علاقة الرئيس بفريقه لم تكن على ما يرام، قائلا: "حاولنا بذل ما في وسعنا لتمتين العلاقة، لكننا قوبلنا بالإقصاء، قبل أن يتخذ الحزب قرارا في حقه"، مضيفا أن علاقة الرئيس بالحلفاء "لم يوازها تعامل لائق لمواكبة عمل المجلس".

من جانبه، قال سعيد عابد، عضو حزب الأصالة والمعاصرة المتموقع في المعارضة، إن المشاريع التي تعرفها المدينة كانت جاهزة ومبرمجة في فترة تولي حزبه تدبير شؤونها، مضيفا أن المجلس الحالي لم يبرمج فائض السنوات الثلاث.

وشهدت الندوة الصحافية، قبيل انتهائها، دخول إحدى السيدات في خلاف حاد مع البرلماني البقالي على إثر دعوته المجتمع المدني إلى الارتقاء بأسلوبه وحديثه عن أنه يقرأ كتب الفلاسفة ولا يطلع على الصحافة الصفراء؛ ما دفع إلى الاحتجاج عليه ومطالبته بتقديم اعتذار على اعتبار أن الذين يقصدهم بكلامه هم الذين أوصلوه إلى قبة البرلمان.

جدير بالذكر أن أعضاء المجلس الجماعي تقدموا إلى عامل المدينة بملتمس لإدراج نقطة تتعلق بإقالة الرئيس في جدول أعمال الدورة التي ستعقد الخميس المقبل، غير أن طلبهم لم تتم الاستجابة إليه.