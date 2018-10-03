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توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 06:30

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا نوعا ما بكل من السهول الشمالية والوسطى وسوس وبجنوب البلاد.

وستنتشر سحب منخفضة فوق السواحل الوسطى وستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو أحيانا بأمطار جد خفيفة محليا، مع تكون كتل ضبابية وسحب منخفضة بالقرب من السواحل والمنطقة الشرقية خلال الصباح والليل. وكالعادة، سيلاحظ نمو سحب ركامية شيئا ما غير مستقرة فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مصحوبة ببعض القطرات المطرية وبرعد محليا.

وعدا ذلك، ستبقى الأجواء صحوة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة وضعيفة القوة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بجل ربوع البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بشمال المنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بالسهول ومنطقة سوس وبالسواحل وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 إلى 26 درجة جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العليا، ستتأرجح ما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 26 و32 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 31 و37 درجة داخل اللوكوس وبالغرب والشاوية ودكالة وعبدة وهضاب الفوسفاط ووالماس وبسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و39 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين المهدية وطرفاية وما بين رأس بارباس ولكويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل

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