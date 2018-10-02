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الرئيسية | جهات | أخنوش يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمراعي‎

أخنوش يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمراعي‎

أخنوش يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمراعي‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:10

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، بغرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمراعي.

وهمّ هذا الاجتماع، الذي حضر كل من حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات وأحمد حاجي والي الجهة وإبراهيم حافيدي رئيس الجهة وعلي قيوح رئيس الغرفة الفلاحية لسوس ماسة، وممثلين عن المهنيين والمصالح الوزارية المعنية، مناقشة تفعيل القانون رقم 13-113 ونصوصه التطبيقية والآليات والسبل المتوفرة من أجل التعبئة الشاملة للتطبيق الفعلي للقانون، بمساهمة جميع الشركاء والمتدخلين في النشاط الرعوي.

وأكد عزيز أخنوش، خلال كلمته، أن هذا الاجتماع يأتي بعد خمس سنوات من التفكير الجماعي والعملي حول ظاهرة الترحال الرعوي والتي تم من خلالها تحقيق تقدم مهم في عدد من النقاط، لا سيما الجانب القانوني.

وأبرز الوزير أهمية الاجتماع لتنزيل الإطار القانوني المتعلق بأنشطة الرعي والترحال الرعوي، مشيرا إلى أن عمل اللجان الجهوية سيبدأ بشكل آني من خلال تعبئة جميع المعنيين من أجل السهر على تفعيل التدابير المصاحبة، حرصا على تطبيقه.

وتحرص الترسانة القانونية، التي أتت بعد دراسة شاملة وتشخيص متعدد الأبعاد لنشاط الرعي من لدن الوزارة الوصية على القطاع وجميع الشركاء المعنيين، على تقديم المعلومات بشكل مستمر ومتجدد حول وضعية المراعي لملاءمتها مع الطلبات المعبر عنها.

وينص القانون أيضا على تكوين أعوان سيسهرون على تطبيق القانون، كما ستقوم المجالس المنتخبة بإحداث محاجز على الصعيد الجماعي لاستقبال القطيع في حال ارتكاب مخالفات. بالموازاة مع ذلك ستستمر برامج التهيئة وإحداث نقاط للماء، من أجل مواكبة ومصاحبة مستمرة للرعاة الرحل من أجل حل الإشكاليات المتعلقة بهذا النشاط.

يذكر أن اللجنة الوطنية للمراعي تتولى إبداء رأيها بشأن أي مسألة تتعلق بالمجال الرعوي، ويمكنها تقديم أي توصية تهدف إلى تطوير الأنشطة الرعوية واستخدام المناطق الرعوية وحفظها وصيانتها بصورة مستدامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - ستيتو حمو الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:41
عندما تكون جميع امكانيات الدولة في يد شخص لم يتقدم حتى الانتخابات المحلية والبرلمانية وليست له اية شرعية انتخابية فماذا يمكن تسمية هذه الوضعية يمكن وصفها بكل الاوصاف الا الديمقراطية التي يتم تمييع مبادئها في ابشع الصور
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27
2 - منصور الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:43
لا خوف على الفلاحة برئاسة عزيز أحنوش فتحية وتقدير
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-22
3 - عبدالصمد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:43
المغرب بحاجة الى اشخاص اكفاء امثال السيد عزيز اخنوش الذي يتفانى فؤدي خدمة وطنه.
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-22
4 - مريم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:44
بالتوفبق للسيد الوزير على المجهودات المبدولة
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-21
5 - كوتر الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:44
واصل السيد اخنوش نحن جميعا معاك.. الوطنية هي كلشي.
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-19
6 - عيسو الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:44
أخنوش الأصل والباقي تقليد فلتواصل أيها البطل
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-19
7 - مرزان الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:45
اخنوش رجل المرحلة دائما في القمة
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-18
8 - سليحفة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:46
أخنوش رجل وطني يستحضر مصلحة المواطن قبل كل شيء ولهذا أحترمه
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-19
9 - فدوى الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:46
بالتوفيق.. هذا المشروع مهم جدا.. و يتطلب الكثير من المجهودات في المتابعة و المراقبة و العمل لإخراجه الى حيز الوجود في الموعد المحدد
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-16
10 - غزلان نويسري الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:46
تحية جد كبيرة لهذا الرجل الذي أبان عن حنكة لا مثيل لها في تدبير القطاع الفلاحي بالمملكة. برافو السيد الوزير عزيز أخنوش. بالتوفيق.
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-18
11 - هند الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:47
النجاحات التي تم رصدها على مستوى التجمعات الفلاحية مهمة تشكل قاعدة للاستمرار في دعم هذا الخيار المهم لتطوير فلاحتنا لتنافس نظيرتها الاجنبية
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-13
12 - كلثومة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:47
وزير الفلاحة المغربي بدل اقصى مجهوداته لتدبير هذا القطاع البالغ الاهمية و الذي يعم شريحة كبير من المغارب باعتباره القطاع المعول عليه في الاقتصاد الوطني و من المهم جدا ان نرى مثل هذه الزيارات و تبادل التجارب الناجح بالعالم
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-14
13 - منى الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:47
الفلاح المغربي يستبشر خيرا بهذا المشروع الذي سيوفر امكانيات مائية كبيرة جدا، و سيحد من استنزاف الفرشة المائية الباطنية، او تلك المعد للشرب.
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-9
14 - سامية الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:47
وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب. اتحدى اي واحد يقول ان هناك من يعمل اكثر من عزيز اخنوش.
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-16
15 - فاتحة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:47
هذا مشروع طموح، و بحاجة الى الدعم و المساندة. وزارة الفلاحة هي القطاع الوحيد الذي يسيير بنجاح.
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-12
16 - اسماعبل الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:47
بكل صراحة و موضوعية مند تولي الوزير عزيز أخنوش القطاع الفلاحي عرفت الفلاحة في المغرب تطورا كبيرا على جميع الأصعدة لامن حيت تثمين المنتحات الفلاحية و كدلك تسويقها حيت أصبحت فلاحتنا منافس قوي لكثير من الدول الأجنبية و هذا يدل على حنكة الرجل في تدبير هذا القطاع الحيوي
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-13
17 - جااادوووو الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:48
العمل بهذه الإستراتيجية سيؤهل المغرب الى تصدر الريادة في تصدير بعض المنتجات الفلاحية الى العالم.
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-11
18 - kimo الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:48
جهة سوس عرفت تغيير كبير و اهتمام الوزير هذه المنطقة يدل على ما تزخر به من خيرات و يجب العمل على تطويرها
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-11
19 - سعيد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:48
الحنكة والخدمة المتواصلة والمعقول مبادئ تعتدم عليها وزارة الفلاحة للنهوض بالقطاع والرقي به الى اعلى المستويات.
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-11
20 - الخو الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:48
الفلاحة المغربية بحاجة الى افكار جريئة مثل هذه التي نحن بصددها الأن. شكرا للسيد الوزير على هذه الجرأة و هذه الشجاعة.
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-11
21 - صمااادو الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:49
وزارة الفلاحة ستساهم و لا شك في تطوير القطاع الفلاحي بسوس من خلال هذا المشروع الهام.
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-11
22 - naser الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:49
المغرب يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار و الرقي الى أعلى المستويات، فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المناسبات بالتوفيق انشاء الله
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-11
23 - اكرام الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:49
السيد وزير الفلاحة يولي أهمية خاصة لتحسين مردودية الفلاحين من خلال مجموعة من الاجراءات و التدابير العملية المبنية على الدراسات و تقييم النتائج المنتظرة.
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-10
24 - سمااااااتي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:49
السيد الوزير رجل العمل و يتميز بابداعه و اجتهاده في التخطيط و تنزيل البرامج و المشاريع
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-10
25 - رشبد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:49
وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب. اتحدى اي واحد يقول ان هناك من يعمل اكثر من عزيز اخنوش.
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-9
26 - simo الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:50
السيد وزير الفلاحة يولي أهمية خاصة لتحسين مردودية الفلاحين من خلال مجموعة من الاجراءات و التدابير العملية المبنية على الدراسات و تقييم النتائج المنتظرة.
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-8
27 - اسماعيل الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:50
وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب. اتحدى اي واحد يقول ان هناك من يعمل اكثر من عزيز اخنوش.
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-10
28 - عمر الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:51
تزنيت معروفة بانها منطقة فلاحية و من المهم ان يتم التخطيط لمستقبل المنطقة و برمجة مثل هذه المشاريع الكبرى
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-10
29 - hafid الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:51
ما تحقق اليوم من نتائج متميزة في قطاع الفلاحة لم يأتي من فراغ، بل هناك عمل ميداني دؤوب تشرف عليه وزارة الفلاحة في شخص السيد الوزير الذي يجوب المملكة طولا و عرضا للوقوف على تنفيذ و تتبع المشاريع المبرمجة.
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-10
30 - كويرييي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:51
يجب التفاعل مع مبادرة السيد الوزير و على جميع الفلاحين ان يكتتبو و يساهمو بقوة في ان0اح هذا المشروع
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-10
31 - hamid الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:52
خطوات مهمة واستراتيجية محكمة من وزارة الفلاحة والصيد البحري لمواصلة النهوض بهذا القطاع الحيوي، باعتبار الفلاحة رافعة للتنمية
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-8
32 - sirine الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:52
السيد اخنوش يتبع استراتيجية فعالة لتدبير وزارته و يسعى لضمان الفعالية في تنزيل البرامج و المشاريع.. و من الاهم بما كان اغناء التجربة المغربية
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-6
33 - فاطمة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:53
هذا المشروع مهم جدا بتوفيقبتوفيق لكم
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-6
34 - حنان الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:53
أخنوش يحسن التدبير والتسيير، ونتائجه وحصيلته في قطاع الفلاحة تشفع له، هؤلاء هم رجال الدولة الحقيقيين الذين من شأنهم تطوير البلد من حسن إلى أحسن.
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-6
35 - بلمزوزي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:53
التجمعات الفلاحية يبقى مردودها ذو نجاعة كبيرة و يحقق نسبة نجاح عالية وهي خطوة مهمة للتغلب على الاكراهات التي تواجه الفلاخة المقتصرة على مساحات ضيقة لا تسجيب لحاجيات الفلاحة العصرية
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-5
36 - خولة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:54
أن دعامة الفلاحة التضامنية تسطر لمقاربة ترمي بالأساس إلى محاربة الفقر في العالم القروي عبرتحسين دخل الفلاحين الصغار.
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-5
37 - عزبز الفلاحة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:55
المغرب يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار و الرقي الى أعلى المستويات، فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المناسبات بالتوفيق انشاء الله
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-5
38 - مرسمو الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:58
رؤية 2020 في القطاع الفلاحي اتضحت بشكل كبير و النتائج التي تحققت مؤشر ايجابي نحو بلوغ الاهداف المسطرة
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-4
39 - اسماعيل طاطا الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 22:01
تحية للسيد عزيز أخنوش. مزيدا من التألق و مزيدا من العطاء.
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-2
40 - فاتي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 22:04
أخنوش رجل المرحلة بامتياز نتمنى له كل التوفيق ، ومزيدا من العطاء
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-2
41 - محلل فوق العادة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 22:25
رد على صاحب التعليق رقم 1 ستيتو حمو
لقد قمنا بانتخاب من كنا نحسبهم اتقياء ووعاظ فخذلونا وانقلبو علينا وعلى مبادئهم بل ووضعوا ايديهم في يد من تتهمه بانه لم ياتي بشكل ديموقراطي فضيعوا الامانة ونقضوا العهود واذاقونا ما لا يسع المجال لذكره وفي الاخير تبين انهم يعبدون المناصب والجنس ولا يعبؤون بما سيظنه الشعب فيهم . اما السيد اخنوش فيكفيك ان جلالة الملك يضع ثقته الكاملة في الرجل حتى انه يحمله اضعاف واضعاف ما يتحمله البيديجيين من مسؤولية ....
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