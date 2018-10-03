مستخدم مطرود يعتصم أمام "كوكا كولا" بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

يخوض عبد الحق أيت باحسن، مستخدم بشركة المشروبات الغازية "كوكا كولا" بمقاطعة المنارة بمراكش، اعتصاما مفتوحا تنديدا بـ"قرار طرد صدر في حقه" وصفه بـ"التعسفي"؛ لأن "الادارة رفضت الحوار وتطبيق القانون"، مؤكدا براءته من كل التهم المنسوبة إليه، على حد قوله.

وقال المستخدم سالف الذكر، في تصريح لهسبريس، "إنه قضى بهذه الشركة أزيد من 12 سنة من الخدمة بكل إخلاص وتفان"، مضيفا "أنه فوجئ بطرده بشكل تعسفي بحجج لا أساس لها من الصحة، بعدما اتهمته بخيانة الأمانة، معتمدة في ذلك على أدلة واهية"، لافتا إلى أن "قانون الشغل ينص على ضرورة اعتماد إجراء آخر كالتوقيف الاحترازي، في انتظار صدور الحكم القضائي".

واستغرب أيت باحسن، الأب لأربعة أطفال والذي قضى 20 يوما معتصما أمام مقر الشركة المذكورة، "من كون اسمه لا يزال حاضرا بالنظام المعلوماتي للشركة، على الرغم من القرار الصادر في حقه والقاضي بطرده من العمل؛ لأن هناك خللا في نظام سلسلة اللوجستيك"، حسب قوله، مؤكدا "أنه سيدخل في أشكالا احتجاجية أخرى؛ منها المبيت والإضراب عن الطعام، إذا لم تفتح إدارة الشركة لفتح باب الحوار وإنصافه".

وطالب المتحدث نفسه بإرجاعه إلى عمله، وإلغاء قرار الطرد الصادر في حقه، أو تسوية ملفه تحت إشراف الجهات المسؤولة، وفتح تحقيق مع المسؤول الأول عن نظام اللوجستيك.

يذكر أن هسبريس زارت مقر الشركة المشار إليها، التي أوضح مصدر مسؤول بها طلب عدم الكشف عن هويته، أن الإدارة قررت عدم تقديم أي توضيح بخصوص هذا الملف، الذي يوجد حاليا بيد القضاء، احتراما لسير العدالة.