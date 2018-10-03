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انقطاع الماء يثير استياء السكان ناحية أكادير

انقطاع الماء يثير استياء السكان ناحية أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 09:35

عبّر سكان العديد من الأحياء بكل من إنزكان والدشيرة والوفاق وتيكوين، الفرح والهدى السلام وتيليلا وأدرار، الواقعة في ضواحي أكادير، عن التذمّر الشديد إزاء استمرار انقطاع الماء منذ أمس الاثنين، وهي الوضعية التي ما زالت مستمرّة إلى غاية اليوم، مُبدين تخوّفهم من تعطل هذه الخدمة الحيوية في الأيام المقبلة.

وأبرز سكان هذه الأحياء، في إفادات استقتها هسبريس، أنهم عانوا الأمرّين جراء الانقطاع التام للماء عن بيوتهم،؛ وهو ما دفعهم إلى الانخراط في رحلات من أجل البحث عن هذه المادة أو اقتنائها. كما أعلنت بعض الجماعات الترابية، كالدشيرة الجهادية، عن فتح نقط أمام السكان من أجل التزود بالمياه ذات الاستعمال المنزلي في الفترة التي تشهد فيها المدينة انقطاع الماء.

وكانت الوكالة المستقلة متعدّدة الخدمات بأكادير، المزودة لهذه الأحياء بالماء، قد أعلنت أن الانقطاع نجم عن "اضطرابات في إنتاج الماء على مستوى محطة سيدي بوسحاب، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء-، والمزودة لمنشآت الوكالة، حيث أثر ذلك سلبا على احتياطي خزانات الوكالة".

وأنهت الوكالة المستقلة متعدّدة الخدمات RAMSA إلى علم سكان أكادير الكبير أن "المصالح المعنية منكبة على تسوية الوضعية".

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