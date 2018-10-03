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كُتّاب وآراء
اتفاقية توأمة بين قضاء مراكش وبيوبيني بفرنسا
وقّع كل من عبد القادر لطفي، رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، وعبد الحق نعام، وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، وrenaud le breton de vannoise، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى ببيوبيني بفرنسا، وfabienne klein-donti، المدعية العامة لديها، الثلاثاء، اتفاقية توأمة بين هذين المؤسستين القضائيتين بقصر العدالة بالمدينة الحمراء.
وبهذه المناسبة، قال رئيس ابتدائية مراكش: "تغمرني سعادة بالغة بتحقيق هذه الأمنية التي انطلقت بفكرة بسيطة تبعا لزيارة مجاملة متبادلة لقاضيين من المحكمتين هما ربيع بوسهمين وسيلفي لوكيبيك"، مضيفا: "لا يفوتني أن أجدد شكري لمصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على دعمه اللامشروط وتشجيعاته لمثل هذه المبادرات".
وأبرز عبد القادر لطفي أن هذه الاتفاقية تعد سابقة من نوعها على مستوى المحاكم الابتدائية ببلادنا، معتبرا أنها ستساهم في تطوير العمل القضائي والرقي به، وستعين على تنمية مدارك وتأهيل وتأطير الموارد البشرية بالمحكمتين معا.
وفي السياق ذاته، قال عبد الحق نعام، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، لهسبريس، إن "هذه الاتفاقية وقعت بين محكمتين كبيرتين يجمعهما الكثير من التشابه في مناحي الاشتغال"، معبرا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي "يشكل إطار الانفتاح والتعاون بين المحكمتين وتبادل الخبرات والتجارب، خاصة في قضايا الأسرة والتحديث والأرشيف".
وحضر مراسيم حفل التوقيع عن الجانب المغربي أحمد نهيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، وعبد القادر لطفي، رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، وعبد الحق نعام، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وعن الجانب الفرنسي renaud le breton de vannoise، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى ببيوبيني بفرنسا ونائبته sylvie lecabec.