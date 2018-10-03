أنشطة ثقافية تواكب "محمد الشرقي" بأبي الجعد

صالح الخزاعي من خريبكة

أعطى المجلس العلمي المحلي بخريبكة والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، الثلاثاء، انطلاقة برنامجهما الثقافي والديني، بتنسيق مع الزاوية الشرقاوية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، احتفاء بـ"الموسم السنوي لولي الله الصالح سيدي محمد الشرقي" بمدينة أبي الجعد.

وانطلق البرنامج الديني والثقافي بالشروع في تقديم دروس التوعية الدينية بكبريات مساجد مدينة أبي الجعد، وتنظيم مباراة في حفظ القرآن الكريم وتجويده بمسجد السعيديين، وقراءة سلك من القرآن بحسب عمر أمير المؤمنين المنصور بالله، يتخللها اللطيف الصغير لابن حجر والدعاء بمسجد سيدي صالح.

وبين صلاة العشاءين، احتضن مسجد بدر بمدينة أبي الجعد ندوة علمية في موضوع "القيّم الديني ودوره في الإصلاح"، بتأطير من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وبمشاركة عدد من الأئمة والأساتذة والمثقفين ومجموعة من قاصدي بيت الله.

وسيشهد "ضريح الولي الصالح سيدي محمد الشرقي"، بحسب البرنامج ذاته، الافتتاح الرسمي للموسم الديني اليوم الأربعاء، بحضور الحاجب الملكي وعامل إقليم خريبكة وأعيان المنطقة وعدد من المدعوين، فيما ستتوالى الأنشطة الثقافية والدينية طيلة الأسبوع الجاري، من ضمنها ختم السلك القرآنية، وقراءة الأمداح النبوية، والدعاء الصالح.

ومن المقرر أن تشهد القاعة الكبرى التابعة للمجلس البلدي بمدينة أبي الجعد، يوم الخميس، تنظيم يوم دراسي مع مائدة علمية مستديرة في موضوع "التصوّف وتحقيق التزكية"، بتأطير من المجلس العلمي المحلي لإقليم خريبكة، فيما سيتم تنظيم ندوة علمية أخرى بين عشائَي يوم الجمعة بمسجد العيون بأبي الجعد، في موضوع "الثوابت الدينية والوطنية واستتباب الأمن الروحي".

وعن أنشطة آخر يوم من البرنامج الديني والثقافي، يعتزم المنظمون توزيع الجوائز المخصصة للفائزين في المباريات السابقة، وتكريم بعض القيمين الدينيين العاجزين وبعض الأرامل، وذلك بمسجد المولى سليمان بمدينة أبي الجعد.