24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2113:2116:3719:1220:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. الرجاء يحقق إنجازا تاريخيا أمام "إيينمبا" النيجيري (5.00)

  2. باحثون يكتشفون أداة عظمية عمرها 90 ألف سنة بمغارة في الرباط (5.00)

  3. العدل والإحسان: دخول اجتماعي حارق .. والوضع لا يُبشر بالخير (5.00)

  4. أطباء القطاع العام يلوحون بالهجرة من المغرب (5.00)

  5. رصيف الصحافة: شتائم مجهولة تتقاطر على وزراء ومسؤولين مغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تلاميذ يتابعون الدارسة بعد حريق "الشيخ الحمري"‎

تلاميذ يتابعون الدارسة بعد حريق "الشيخ الحمري"‎

تلاميذ يتابعون الدارسة بعد حريق "الشيخ الحمري"‎
هسبريس من الرباط
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 01:36

أوردت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء - سطات أنها اتخذت كل التدابير الكفيلة بضمان تمدرس المتعلمات والمتعلمين بالوحدة المدرسية الشيخ الحمري، التابعة لمجموعة مدارس سيدي الذهبي، بدائرة ابن احمد بسطات، والتي تعرضت لحريق ليلة الأحد 30 شتنبر.

وشددت الأكاديمية الجهوية، في بلاغ توصلت به هسبريس، على أنه تم على الفور توفير النقل لجميع التلاميذ، البالغ عددهم 88 تلميذا، إذ تم توجيههم إلى المدرسة المركزية الركادة، من أجل متابعة دراستهم في ظروف طبيعية.

وتسبب الحريق الذي شب بهذه المدرسة، المكونة من ثلاث حجرات دراسية من البناء المفكك، ومرافق صحية من البناء الصلب، يقول البلاغ، في إتلاف شامل للحجرات الدراسية الثلاث.

وتوجه المدير الإقليمي للتربية الوطنية بسطات، بمعية ممثلي السلطة المحلية والمجلس الجماعي والمصالح المعنية بالمديرية الإقليمية ومدير المؤسسة التعليمية، إلى الوحدة المدرسية لمعاينة مخلفات الحريق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.