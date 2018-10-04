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كُتّاب وآراء
تلاميذ يتابعون الدارسة بعد حريق "الشيخ الحمري"
أوردت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء - سطات أنها اتخذت كل التدابير الكفيلة بضمان تمدرس المتعلمات والمتعلمين بالوحدة المدرسية الشيخ الحمري، التابعة لمجموعة مدارس سيدي الذهبي، بدائرة ابن احمد بسطات، والتي تعرضت لحريق ليلة الأحد 30 شتنبر.
وشددت الأكاديمية الجهوية، في بلاغ توصلت به هسبريس، على أنه تم على الفور توفير النقل لجميع التلاميذ، البالغ عددهم 88 تلميذا، إذ تم توجيههم إلى المدرسة المركزية الركادة، من أجل متابعة دراستهم في ظروف طبيعية.
وتسبب الحريق الذي شب بهذه المدرسة، المكونة من ثلاث حجرات دراسية من البناء المفكك، ومرافق صحية من البناء الصلب، يقول البلاغ، في إتلاف شامل للحجرات الدراسية الثلاث.
وتوجه المدير الإقليمي للتربية الوطنية بسطات، بمعية ممثلي السلطة المحلية والمجلس الجماعي والمصالح المعنية بالمديرية الإقليمية ومدير المؤسسة التعليمية، إلى الوحدة المدرسية لمعاينة مخلفات الحريق.