حركة النقل الجوي ترتفع بمطار طنجة ابن بطوطة

هسبريس - و.م .ع

سجلت حركة المسافرين على مستوى مطار طنجة ابن بطوطة الدولي منذ بداية العام إلى غاية متم غشت الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 3,31 في المائة، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب أرقام صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار طنجة ابن بطوطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ما مجموعه 752 ألفا و 924 مسافرا، مقابل 728 ألفا و815 مسافرا في عام 2017.

واستحوذ مطار طنجة ابن بطوطة الدولي خلال هذه الفترة من العام على حصة 5,07 في المائة من مجموع حركة الطيران المسجلة بمختلف مطارات المملكة، ليحافظ بذلك على مرتبته الخامسة على الصعيد الوطني، بعد مطارات كل من محمد الخامس بالدار البيضاء ومراكش المنارة وأكادير المسيرة وفاس سايس.

وخلال شهر غشت فقط، بلغ عدد المسافرين العابرين من مطار طنجة ابن بطوطة 132 ألفا و 53 مسافرا، مقابل 137 ألفا و و 75 مسافرا، أي ما يعادل تراجعا بنسبة 3,66 في المائة، وهو ما يمثل 5,19 من مجموعة حركة الطيران بالمغرب خلال شهر يونيو.

يذكر أن مطار طنجة ابن بطوطة اختتم عام 2017 بنمو قياسي في حركة الطيران بلغت نسبته 26,11 في المائة، حيث تجاوز عدد المسافرين للمرة الأولى عتبة المليون مسافر، ليناهز المليون و 70 ألفا و247 مسافرا مع متم دجنبر، مقابل 848 ألفا و 643 شخصا خلال سنة 2016.