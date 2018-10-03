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الرئيسية | جهات | جهة الشرق تطلق تجربة مشروع "الطب عن بعد"

جهة الشرق تطلق تجربة مشروع "الطب عن بعد"

جهة الشرق تطلق تجربة مشروع "الطب عن بعد"
هسبريس من وجدة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:10

في إطار تعزيز العرض الصحي بجهة الشرق، شارك عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الثلاثاء، إلى جانب كل من معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، والمدير الجهوي لوزارة الصحة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، ونواب رئيس الجهة، في إطلاق تجربة نموذجية لمشروع "الطب عن بعد" بجهة الشرق.

وأكد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أن مشروع "الطب عن بعد"، الذي ينجز بشراكة بين مجلس الجهة، والمديرة الجهوية للصحة، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، سيساهم بشكل كبير في تقريب الخدمات الصحية من عموم الساكنة بأقاليم الجهة الشرقية، وخاصة بالعالم القروي.

وأشار رئيس الجهة إلى أن هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني ستمكن ساكنة الجهة من الولوج إلى الخدمات الصحية رغم بعدها، دون عناء التنقل لمسافات طويلة أمام شساعة مساحة الجهة الشرقية.

ويهدف هذا المشروع، الذي يتم بشراكة أيضا مع شركة Quantis التابعة لمجموعةEurona، إلى تحسين المشاريع الصحية بالمناطق القروية للجهة من خلال اللجوء إلى التشخيص بواسطة الطب عن بعد.

وقد أعطيت، يوم أمس الثلاثاء، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، انطلاقة مشروع "الطب عن بعد" بجهة الشرق؛ وذلك من موقعين ثابتين يتوفران في كل من المركز الصحي بعين بني مطهر، ووحدة متنقلة للولوج إلى المناطق النائية التي لا تتوفر على أطباء متخصصين، والمركز الاستشفائي الجامعي، إذ مكنت هذه التقنية عن طريق استخدام التكنولوجيا الإلكترونية من توفير الاستشارة الطبية المتخصصة من الأطباء المتخصصين؛ وهو الأمر الذي سيساهم في تخفيف أعباء وتكاليف التنقل إلى المستشفيات والمراكز الاستشفائية.

وتوفر هذه المبادرة تخصصات طبية تتمثل في طب أمراض القلب وطب أمراض الأذن والأنف والحنجرة، وطب أمراض الجلد وطب أمراض العيون وطب أمراض الرئة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Ancien habitant de Tamezgha الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:33
Tout cela c'est du BLUF. j'étais au CHU d'Oujda et j'ai vu de mes propres yeux. C'est un descriptible.
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5
2 - حسين عمري الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:46
هذه الطريقة سوف يسجلها المغرب لدى مكتب" براءة الإختراعات"لانها إكتشاف مغربي 100\100."هكذا غادي تكون خير الغزوات. ماشافونا ماشفناهم.".و بوزبال يبقى فدارو حتى يموت بلا ما يجي للمستشفى يصدع المسؤولين..وداويتنا حتى وحنا قدامكم كنزاوكو ونرغبو عاد عن بعد ..باز باز باز !!
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11
3 - مقاطعة شاملة الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:49
الطب عن بعد يعرفه كل المغاربة لأنه بعيد جدا عنهم ولايرونه ولا يعرفونه.
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16
4 - محمود الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 15:10
ما اعرفه عن التشخيص عن بعد للازمات المرضية المفاجيءة عندما يكون المريض في الطائرة فوق الأجواء العليا لان لا حول لهم سوى هذه الوسيلة اما عند حدوث الأزمة بالباخرة تتدخل المروحية و بالتالي في جهة الشرق من الذي في الطائرة المريض ام الطبيب و اصحاب هذه المبادرة.
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0
5 - تايكة غرماد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 15:24
مجرد خرجات فلكلورية !!خصوصا ان الجميع يعرف ان المستشفى العمومي انتهى والخريطة الصحية صحراء قاحلة .
يجب البدء من الأساس بتوفير مستوصفات وممرضين وأطباء قبل المرور الى هذه المشاريع الخرافية يراد منها تنويم والهاء المواطن
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6 - مراكش الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 15:44
ماعالجتوش الناس تايدقو عليكم الباب، بقا ليكم غير تعالجوهم عن بعد، لا حول ولا قوة الا بالله
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