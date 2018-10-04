"هنّو ومَارُوش" في الصين بدعم من الشوباني

هسبريس من الرباط

قرّر مجلس جهة درعة تافيلالت، رسميا، تعيين المناضلة الأمازيغية هنّو ومَارُوش في الهيئة التشاورية الجهوية للمساواة وقضايا المرأة، التي صادق عليها المجلس في دورته المنعقدة في بداية أكتوبر الحالي.

وقرر المجلس، أيضا، إشراك هنّو ومَارُوش المعروفة بـ"المناضلة القروية وصوت النساء"، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة الممثلة للجهة والمتوجهة إلى جمهورية الصين الشعبية يوم 16 أكتوبر الحالي، للمشاركة في فعاليات برنامج التعاون مع جهة نينغشيا والتحضير لزيارة الوفد الكبير للجهة المرتقب مشاركته في تظاهرة صينية وازنة، خلال أشهر، للتعريف بجهة درعة تافيلالت سياحيا واقتصاديا بجمهورية الصين.

الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، اعتبر، في تصريح لهسبريس، المناضلة هنّو ومَارُوش صوتا نسائيا جهويا مسكونا بانشغالات التنمية وحقوق الإنسان في العالم القروي، وخاصة في المناطق الجبلية.

وأضاف المسؤول الجهوي ذاته أن تعيين هنّو ومَارُوش في الهيئة الجهوية للتشاور والحوار حول قضايا المرأة هو اعتراف وتكريم وثقة في القيمة المضافة العملية والرمزية لهذه الأيقونة الجهوية، وزاد قائلا: "التعيين هو أيضا دعم لها لكي تواصل العطاء والحضور الفعال في فضاءات ومؤسسات الترافع المدني لمصلحة الجهة وتنميتها".

يذكر أن هنّو ومَارُوش، المنحدرة من قيادة أمسمرير بإقليم تنغير، معروفة بترافعها عن قضايا عديدة تشغل بال سكان الجبال، خصوصا النساء، أمام عدد من المسؤولين المحليين والوزراء، وقد استضافتها عدة برامج تلفزيونية وإذاعية.