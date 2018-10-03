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وزارة الفلاحة تروّج لـ"تنمية المراعي" في تزنيت

وزارة الفلاحة تروّج لـ"تنمية المراعي" في تزنيت
رشيد بيجيكن من تزنيت
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 20:50

انطلقت، اليوم الأربعاء بمدينة تزنيت، النسخة الثالثة من المعرض الوطني للمراعي، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومؤسسة تزنيت ثقافات، تحت شعار "الترحال الرعوي بين تحديات الماضي وآفاق التنظيم".

ويندرج المعرض الوطني للمراعي، الذي ستنظم فعالياته خلال الفترة الممتدة بين 3 و7 أكتوبر الحالي، ضمن الإستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة التي تطمح إلى تأهيل وتنمية المراعي وتنظيم الترحال التي أعطيت انطلاقتها الرسمية سنة 2015، سعيا لتطوير النشاط الرعوي وتحسين ظروف عيش ساكنة المجالات الرعوية

تتميّز النسخة الثالثة من المعرض الوطني للمراعي بإقامة معرض كبير، يمتدّ على مساحة 7000 متر مربع؛ منها 3600 متر مربع مغطاة، مخصصة لقاعة الندوات وفضاء للمؤسسات والمقاولات، التي ستشارك بـ 30 رواقا مخصصا لاستعراض أهم البرامج التنموية في المجال الفلاحي، خاصة المرتبطة بتنمية المراعي عبر تسع جهات مشاركة، بالإضافة إلى أهم المستجدات على صعيد تنمية القطاع الفلاحي بمساهمة الشركاء والشركات المهتمة، لا سيما تلك التي تستهدف تثمين وتطوير سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي. كما يشتمل المعرض على فضاء خاص بالتنظيمات المهنية المثمنة للمنتجات المجالية التي تمثل عدة جهات بالمملكة.

وتستضيف التظاهرة أزيد من 112 رواقا، منها أكثر من 50 للتعاونيات والتنظيمات المهنية، تتكامل فيما بينها من حيث المنتجات المعروضة، لتلبي حاجيات الزوار. كما جرى إعداد فضاء مفتوح لعائلات الرحل، نصبت فيه الخيام حسب عادات وطريقة كل جهة، قصد تسليط الضوء على حمولتها الثقافية والتراثية التي تعطي للزائر فكرة شاملة على نمط عيش البدو الرحل.

ويشكل الموعد فرصة سانحة أمام الزوار للاطلاع على الحصيلة والمنجزات والبرامج التنموية المرتبطة بتقوية وتنمية البنية التحتية للمراعي، خاصة فيما يتعلق بخلق المحميات الرعوية وتسهيل الولوج إليها، عبر تهيئة المسالك وإنشاء وتجهيز نقط الماء، بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بالجانب الاجتماعي والإنساني لعائلات مربيي الماشية، وخاصة منهم الرحل، تمهيدا لتنزيل القانون المنظم للمراعي على أرض الواقع.

يذكر أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشرف على الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة. وقد رافقه في هذا الموعد كل من والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، وعامل إقليم تزنيت حسن خليل، ورئيس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي، وممثلي المجالس المنتخبة، وعدد من المسؤولين المركزيين والفاعلين الجهويين.

وتفقد المسؤول الحكومي مختلف أروقة المعرض، كما استمع لشروحات حول مختلف المنتوجات المعروضة وكذا عمل المؤسسات والشركات والتنظيمات المهنية، وسلم في الأخير جوائز للفائزين في المسابقة الإقليمية لمربي الماشية في تزنيت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - محمد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:07
نتمنى ان تستمر هذه الجولات للسيد الوزير لتشمل باقي مناطق المغرب... كلنا ثقة في السيد الوزير
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2 - رتشيد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:08
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا و جنوبا للوقوف على المشاريع و التواصل مع المواطنين.
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3 - منى الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:08
من الجيد اطلاع الفلاحيين بأهمية المشروع الذي سيحد من مشاكل الجفاف
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-2
4 - جااادو@ الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:09
بالتوفيق.. هذا المشروع مهم جدا.. و يتطلب الكثير من المجهودات في المتابعة و المراقبة و العمل لإخراجه الى حيز الوجود في الموعد المحدد
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-3
5 - ياسمين الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:09
‎الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
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6 - lobna الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:09
الاستهلاك و ارتفاع الطلب على بعض المنتوجات الفلاحية سيساهم و لا شك في جعل سوس تتصدر القائمة من ناحية الصادرات الفلاحية، و جلب العملة الصعبة
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7 - baba الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:10
هذا مشروع طموح، و بحاجة الى الدعم و المساندة. وزارة الفلاحة هي القطاع الوحيد الذي يسيير بنجاح.
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8 - يعقوب المنصور الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:10
‎السيد عزيز اخنوش احسن وزير في الحكومة المغربية الحالية.. الجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية يجعلانه ينكب على العمل و المعقول
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-3
9 - jamaa الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:10
الفلاح المغربي ينتظر ما ستجود به قريحة الوزارة من اجل الرقي بالقطاع الفلاحي، و مثل هذا المشروع يشجع الفلاح على الاستثمار في القطاع بشكل كبير.
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-3
10 - رونالدو مغربي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:11
العمل بهذه الإستراتيجية سيؤهل المغرب الى تصدر الريادة في تصدير بعض المنتجات الفلاحية الى العالم.
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11 - من سوووس الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:11
الفلاحة المغربية بحاجة الى افكار جريئة مثل هذه التي نحن بصددها الأن. شكرا للسيد الوزير على هذه الجرأة و هذه الشجاعة.
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12 - نجوى الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:12
وزارة الفلاحة ستساهم و لا شك في تطوير القطاع الفلاحي بسوس من خلال هذا المشروع الهام.
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13 - كوتر الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:12
السيد الوزير رجل العمل و يتميز بابداعه و اجتهاده في التخطيط و تنزيل البرامج و المشاريع
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14 - dina الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:12
‎أنشط وزير في حكومة العثماني هو الوزير أخنوش بدون منازع
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15 - من اسبانيا الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:13
مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة
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16 - عبدالله الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:13
جميع المشاريع التي يتتبعها وزير الفلاحة تعطي نتائج حسنة وهذا أمر جيد على الأقل لدينا بعض الوزراء كما نقول : تايحمرو الوجه
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17 - سماااتي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:13
أخنوش رجل المرحلة نتمنى له التوفيق ونتمنى من الله ان يقيه شر بعض المتربصين من أعداء النجاح الفاشلين والحاسدين وما أكثرهم، فهو يقوم بمجهودات جبارة خدمة للفلاح ولقطاع الفلاحة بشكل عام وهو من أكفأ الوزراء بالنسبة لي
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18 - صامدووووو الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:14
السيد الوزير يشيد بالفلاح السوسي ويعده بأن الدولة ستقوم بواجبها تجاهه ونحن كفلاحة نثق في أخنوش لانه يحترم وعوده
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19 - راشيد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:14
مبادرات أخنوش دائما في المستوى وتستحضر مصلحة المواطن والوطن على حد سواء، نحن نفتخر بك كويز يمثلنا
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20 - غافلون الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:14
أخنوش له تجربة في تتبع المشاريع ومراقبتها، وهذا المشروع سيلقى النجاح لا محالة
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21 - فاطمة الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:15
تحية للسيد أخنوش بلا شك سيواكب مجروع صاحب الجلالة ويتتبعه حتى يعطي النتائج المرجوة
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22 - كوكب الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:18
النجاح و التميز هما صفتان ملازمتان للسيد الوزير طيلة مدة تدبيره لقطاع الفلاحة و هذا راجع لعمله المستمر و الفعال
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23 - عزيز الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:18
أخنوش يحسن التدبير والتسيير، ونتائجه وحصيلته في قطاع الفلاحة تشفع له، هؤلاء هم رجال الدولة الحقيقيين الذين من شأنهم تطوير البلد من حسن الى أحسن
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24 - الياس الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:19
مجهودات كبيرة يقوم بها السيد عزيز ٲخنوش لتنمية قطاع الفلاحة في كل مناطق المغرب، وازدهار هذا المجال يعود بالٲساس للعمل الجبار الذي يقوم به وزير
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25 - ليلى الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:19
شكرا جزيلا للسيد وزير الفلاحة، على وقوفه لتنزيل هذا المشروع، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم من حيث القدرة الإنتاجية المشتركة لحاجيات الري والتزويد بالماء الصالح للشرب
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26 - لوريس الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:20
حصيلة وزارة الفلاحة المتميزة في السنوات الماضية لم تٲتي من فراغ، فذلك تحقق بفضل حرصها على إخراج وتنزيل مشاريع مهمة لٲرض الواقع على غرار هذا المشروع الذي ستجني منطقة سوس ثماره في قادم السنوات
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27 - موسى الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:20
السيد وزير الفلاحة دائما في الميدان ومشاكل الساكنة تهمه وتبقى من ضمن أولوياته
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28 - rachid الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:21
‎الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
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29 - salem الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:21
‎الفلاح المغربي يستشعر التغيير الذي حدث في القطاع الفلاحي و اصبح هو المستفيد الاكبر من هذا التطور.
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30 - ابي رقراق الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:22
‎السيد الوزير حريص كل الحرص على مواكبة المجهود التنموي الذي تقوم به وزارة الفلاحة في مختلف المناطق المملكة.
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31 - الحبيب الگرسيفي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:37
وزارة الفلاحة تنجح في كسب رهان الترويج و التثمين ل"الرعاة" منن خلال التنظيم الممتاز للمعرض الوطني للمراعي بتيزنيت .
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