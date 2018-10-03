وزارة الفلاحة تروّج لـ"تنمية المراعي" في تزنيت

رشيد بيجيكن من تزنيت

انطلقت، اليوم الأربعاء بمدينة تزنيت، النسخة الثالثة من المعرض الوطني للمراعي، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومؤسسة تزنيت ثقافات، تحت شعار "الترحال الرعوي بين تحديات الماضي وآفاق التنظيم".

ويندرج المعرض الوطني للمراعي، الذي ستنظم فعالياته خلال الفترة الممتدة بين 3 و7 أكتوبر الحالي، ضمن الإستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة التي تطمح إلى تأهيل وتنمية المراعي وتنظيم الترحال التي أعطيت انطلاقتها الرسمية سنة 2015، سعيا لتطوير النشاط الرعوي وتحسين ظروف عيش ساكنة المجالات الرعوية

تتميّز النسخة الثالثة من المعرض الوطني للمراعي بإقامة معرض كبير، يمتدّ على مساحة 7000 متر مربع؛ منها 3600 متر مربع مغطاة، مخصصة لقاعة الندوات وفضاء للمؤسسات والمقاولات، التي ستشارك بـ 30 رواقا مخصصا لاستعراض أهم البرامج التنموية في المجال الفلاحي، خاصة المرتبطة بتنمية المراعي عبر تسع جهات مشاركة، بالإضافة إلى أهم المستجدات على صعيد تنمية القطاع الفلاحي بمساهمة الشركاء والشركات المهتمة، لا سيما تلك التي تستهدف تثمين وتطوير سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي. كما يشتمل المعرض على فضاء خاص بالتنظيمات المهنية المثمنة للمنتجات المجالية التي تمثل عدة جهات بالمملكة.

وتستضيف التظاهرة أزيد من 112 رواقا، منها أكثر من 50 للتعاونيات والتنظيمات المهنية، تتكامل فيما بينها من حيث المنتجات المعروضة، لتلبي حاجيات الزوار. كما جرى إعداد فضاء مفتوح لعائلات الرحل، نصبت فيه الخيام حسب عادات وطريقة كل جهة، قصد تسليط الضوء على حمولتها الثقافية والتراثية التي تعطي للزائر فكرة شاملة على نمط عيش البدو الرحل.

ويشكل الموعد فرصة سانحة أمام الزوار للاطلاع على الحصيلة والمنجزات والبرامج التنموية المرتبطة بتقوية وتنمية البنية التحتية للمراعي، خاصة فيما يتعلق بخلق المحميات الرعوية وتسهيل الولوج إليها، عبر تهيئة المسالك وإنشاء وتجهيز نقط الماء، بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بالجانب الاجتماعي والإنساني لعائلات مربيي الماشية، وخاصة منهم الرحل، تمهيدا لتنزيل القانون المنظم للمراعي على أرض الواقع.

يذكر أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشرف على الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة. وقد رافقه في هذا الموعد كل من والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، وعامل إقليم تزنيت حسن خليل، ورئيس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي، وممثلي المجالس المنتخبة، وعدد من المسؤولين المركزيين والفاعلين الجهويين.

وتفقد المسؤول الحكومي مختلف أروقة المعرض، كما استمع لشروحات حول مختلف المنتوجات المعروضة وكذا عمل المؤسسات والشركات والتنظيمات المهنية، وسلم في الأخير جوائز للفائزين في المسابقة الإقليمية لمربي الماشية في تزنيت.