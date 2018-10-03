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الرئيسية | جهات | أطباء القطاع العام يلوحون بالهجرة من المغرب

أطباء القطاع العام يلوحون بالهجرة من المغرب

أطباء القطاع العام يلوحون بالهجرة من المغرب
أيوب صدور من تطوان
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:01

أعلنت النقابة المستقلة للأطباء بالقطاع العام عن عزمها الدخول في "أسبوع غضب الطبيب" ابتداء من منتصف الشهر الجاري إلى غاية الـ 21 منه، وهي الخطوة التي اتخذها الأطباء عقب اجتماع للمجلس الوطني للنقابة ذاتها تتويجا لسنة من الاحتجاجات والإضرابات بلغت في مجموعها 15 إضرابا وطنيا وعشرات الوقفات الجهوية، ولوحوا فيه أيضا بتقديم استقالة جماعية مع إجراء بحث ميداني للأطباء الراغبين في الهجرة من المغرب.

بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، قال إنه تقرر توقيف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص ما بين 15 و19 أكتوبر 2018، والامتناع عن تسليم جميع الشهادات الطبية المؤدى عنها، بما فيها شهادات رخص السياقة، باستثناء شهادات الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.

وسجل البيان ذاته نقص الميزانية المخصصة للصحة التي ظلت في حدود 5 بالمائة رغم توجيهات المنظمة العالمية للصحة التي أكدت حاجة القطاع إلى نسبة لا تقل عن 10 بالمائة على الأقل، بالإضافة إلى "التخبط في تنزيل نظام "راميد" في ظل الصعوبات التي تعيق ولوج المرتفقين إلى العلاج والفشل في تمويل النظام الذي يسير نحو الإفلاس"، بتعبير الوثيقة ذاتها.

وأضاف البيان أن "أسبوع الغضب" يشتمل على إضرابين وطنيين، الأول يوم الخميس 11 أكتوبر الجاري والثاني يوم الجمعة 26 من الشهر ذاته، تستثنى منهما أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع مقاطعة حملة الصحة المدرسية والتشريح الطبي، حتى تستجيب الوزارة الوصية لما وصفها الأطباء بـ"المطالب الملحة".

وسجلت النقابة ذاتها الاستمرار في مقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية، ومقاطعة استعمال الأختام الطبية، وحمل شارة 509، وغيرها من الخطوات الاحتجاجية النضالية، رافعة شعار: "نكون أولا نكون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - الوسن الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:16
هدو جاتهم الجايحة كلشي باغي هاجر
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6
2 - نحو العالمية/مفروش بالورد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:17
مستقبل المغرب واعد .. الهجرة الجماعية هو مشروع احتلال الدول الغنية مستقبلا ، نحن نراهن على المورد البشري
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2
3 - فتيحة الكندية الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:19
الخوت لعندو إمكانيات يهاجر من المغرب فلا يضيع وقت راه يكفي الوقت لضيعتوه فالمغرب مع نظام فاشي و فاشل
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4
4 - مرة أخرى الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:21
على الدولة المغربية أن تتعاقد مع أطباء أجانب:ألمان وبريطانيين واسبان وهنود حتى لأن الهند تتفوق علينا من حيث كفاءة أطبائها لتسيير المستشفيات الإقليمية بعد تأهيلها وتجهيزها.بالنقص من هاذ تهراس الرأس وفشوش الاطباء المغاربة.ويجب إغلاق كليات الطب مادمنا لن نستفيد من الخريجين.والاستعانة بالمستشفيات العسكرية والاطباء العسكريين وإقامة مستشفيات عسكرية متنقلة بالأقاليم النائية بشكل دوري للقيام بمسح طبي شامل للسكان لجميع الأمراض.
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-5
5 - بارد و باردة الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:23
و فاين باغين تهاجروا لفرنسا راه مافيهاش الاستهتار بالمرضى و الزبونية و المحسوبية و التهرب من الشغل
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9
6 - غيور الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:24
اكثر من 1000 طبيب يرحل من المغرب سنويا الى المهجر و اغلبهم فرنسا و كندا لماذا اذن الدولة تكونهم ولا تقدرهم حيث اجرهم لا فرق كبير بينهم و بين الممرض سوى 1000 درهم رغم الفرق كبير في طريقة الولوج الى كلية الطب و التكوين الصعب و السنين الطويلة نصيحة للاطباء ذهاب بدون عودة فهذا الوطن لن يقدركم ابدا لو كنت طبيب لرحلت يوم تسليمي الدكتورا
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4
7 - brahim44 الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:27
وخصها ترون باش تقاد نيت .وبزااف خمسة بالمئة للصحة واربعة بالمائة للتعليم . وخمسون بالمائة للمهرجانات .بلاد والله الى مشات او مبقناش عرفين شكون لسايق..
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3
8 - زكرياء المغربي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:31
لكل يريد الهجرة ماهذا بحق السماء
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2
9 - أستاذ الإجتماعيات الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:34
من يريد الهجرة، لا يهدد بذلك !
من يهدد بالهجرة، يحلم بها، و لا يعني ذلك أنه يستطيع إليها سبيلا !
الحصول على فرصة للهجرة من المغرب إلى بلد متقدم إقتصاديا و معرفيا
و متحضر مجتمعا، فرصة ذهبية لأي كان، متعلم أو جاهل، إطار حاصل على تكوين عالي أو موظف أو عامل متواضع مهاراتيا و معرفيا.
لا أحد يستطيع التلويح بتهديد الهجرة، الهجرة فرصة لا تتاح سوى للمحظوظين جدا جدا.
أنا شخصيا، و أعوذ بكلمة أنا، و رغم أنني أعرف أنني حاصل على تعليم غير مطلوب في سوق الشغل و لا يمث بصلة للمقاولات، فإنني إذا أتيحت لي فرصة الهجرة إلى بلد متقدم للعيش مع شعب متحضر، لن أبقى دقيقة واحدة في بلد الظلم و مجتمع التخلف و الهمجية، و لا في مهنة الذل و الفقر.
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10 - بنت البلاد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:37
هههه المهم التالي ماينساش يسد الباب
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6
11 - khalid الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:37
انا معاكم الهجرة هي الحل. الموظف ولى مقهور والكفاأت محكورة
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0
12 - imi الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:38
كثرة الهم تيضحك والله كلشي تيهدد و حتى واحد ما بغى يخدم ولا يقدم حل
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13 - جريء الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:38
احسن نهاجروا كاملين، نخليولو هاد البلاد. والله العظيم.
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14 - ر - ا زاوية الشيخ الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:40
صافي ما قدو فيل زادوهوم فيلة والله غلى هاد لبلاد إلى غادية غي بدعاوي لواليدين وخلاص لا صحة لا تعليم لا تشغيل لا لا لا....اللهم إننا مغلوبون فإنتصر
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15 - من كونغو الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:41
الى بلاد الواق واق. شبعتو خبز. و تحنون الى القهر ولو اتتكم فرصة للهجرة لكنتم هاجرتم. لكن تلوحون بما لا تملكون. جبنتم
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1
16 - vive le maroc الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:42
اللهم نسأل الأمن و السلام. الكل أصبح متشاؤما من هذه البلاد و يريد الرحيل!! نعم من الأكيد ان الشعب فقد التقة في المسؤولين الكبار لبلاد. لكن هذا لا يبرر ترك البلاد للمجهول! على الأقل أصلح ما تستطيع في نطاق عملك. لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
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17 - sefriou الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:43
انا مع تحسين وضعية الطبيب وضروف ووسائل عمله. لكن اقول لكم ابناءنا الابرار قوموا بجرد موضوعي وميداني للاجابيات والسلبيات الحالية واقترحوا "مخطط مرشال مغربي" بحلول موضوعية وسهلة التطبيق بدل التعجيز. الاصلاح الحقيقي يبدأ من القاعدة بافكاركم ونزاهتكم وتضحياتكم وعبقريتكم. لن نرضى ان يتم استعمال قضيتكم لاهداف غامضة بعيدة عن مهنتكم الشريفة. اعانكم الله.
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18 - nader الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:44
Pourquoi le pib du Maroc a augmenté de 34,7 milliards de dollars en 2003 à 135 milliards en 2016, soit le triple alors que les salaires n'ont progressé que de 10%. bref les médecins ont raison et c'est à l'État de leurs ajouter au minimum 50% de ce qu'ils touchent actuellement. Merci hesspress.
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19 - yahya الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:45
ال هجرتو خارج البلاد كنو على يقين تدخلو سجن كلكم غير صياديلة وليس اطباء في اروبا مواطن يشتكي بطيب يدخله سجن هنا طبيب في المغرب فوق القانون ويوصف الك جرعة من سم ولا احد يتكلم انه طبيب بقاو هنا حسن اليكوم ديرو تجارب في هذا شعب حسن بحال فيران الادوية حتا دوز عام هنا عاد يقولك راهوم القاو فيها مواد مسرطنة معا تحياتي الهسبريس ولاخوا الكرام
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