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كُتّاب وآراء
أطباء القطاع العام يلوحون بالهجرة من المغرب
أعلنت النقابة المستقلة للأطباء بالقطاع العام عن عزمها الدخول في "أسبوع غضب الطبيب" ابتداء من منتصف الشهر الجاري إلى غاية الـ 21 منه، وهي الخطوة التي اتخذها الأطباء عقب اجتماع للمجلس الوطني للنقابة ذاتها تتويجا لسنة من الاحتجاجات والإضرابات بلغت في مجموعها 15 إضرابا وطنيا وعشرات الوقفات الجهوية، ولوحوا فيه أيضا بتقديم استقالة جماعية مع إجراء بحث ميداني للأطباء الراغبين في الهجرة من المغرب.
بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، قال إنه تقرر توقيف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص ما بين 15 و19 أكتوبر 2018، والامتناع عن تسليم جميع الشهادات الطبية المؤدى عنها، بما فيها شهادات رخص السياقة، باستثناء شهادات الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
وسجل البيان ذاته نقص الميزانية المخصصة للصحة التي ظلت في حدود 5 بالمائة رغم توجيهات المنظمة العالمية للصحة التي أكدت حاجة القطاع إلى نسبة لا تقل عن 10 بالمائة على الأقل، بالإضافة إلى "التخبط في تنزيل نظام "راميد" في ظل الصعوبات التي تعيق ولوج المرتفقين إلى العلاج والفشل في تمويل النظام الذي يسير نحو الإفلاس"، بتعبير الوثيقة ذاتها.
وأضاف البيان أن "أسبوع الغضب" يشتمل على إضرابين وطنيين، الأول يوم الخميس 11 أكتوبر الجاري والثاني يوم الجمعة 26 من الشهر ذاته، تستثنى منهما أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع مقاطعة حملة الصحة المدرسية والتشريح الطبي، حتى تستجيب الوزارة الوصية لما وصفها الأطباء بـ"المطالب الملحة".
وسجلت النقابة ذاتها الاستمرار في مقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية، ومقاطعة استعمال الأختام الطبية، وحمل شارة 509، وغيرها من الخطوات الاحتجاجية النضالية، رافعة شعار: "نكون أولا نكون".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
من يهدد بالهجرة، يحلم بها، و لا يعني ذلك أنه يستطيع إليها سبيلا !
الحصول على فرصة للهجرة من المغرب إلى بلد متقدم إقتصاديا و معرفيا
و متحضر مجتمعا، فرصة ذهبية لأي كان، متعلم أو جاهل، إطار حاصل على تكوين عالي أو موظف أو عامل متواضع مهاراتيا و معرفيا.
لا أحد يستطيع التلويح بتهديد الهجرة، الهجرة فرصة لا تتاح سوى للمحظوظين جدا جدا.
أنا شخصيا، و أعوذ بكلمة أنا، و رغم أنني أعرف أنني حاصل على تعليم غير مطلوب في سوق الشغل و لا يمث بصلة للمقاولات، فإنني إذا أتيحت لي فرصة الهجرة إلى بلد متقدم للعيش مع شعب متحضر، لن أبقى دقيقة واحدة في بلد الظلم و مجتمع التخلف و الهمجية، و لا في مهنة الذل و الفقر.