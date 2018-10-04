"أميج" تعقد مؤتمرها الخامس عشر في بوزنيقة

هسبريس من الرباط

أعلنت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة (AMEJ) أنها ستعقد مؤتمرها الوطني الخامس عشر أيام 05-06-07 أكتوبر الجاري بمجمع الطفولة والشباب بوزنيقة، تحت شعار: "ترسيخ الفعل التطوعي رافعة للدفاع عن قضايا الطفولة والشباب"، على أن تعقد الجلسة الافتتاحية بقاعة بّا حنيني التابعة لوزارة الثقافة بالرباط بعد غد الجمعة ابتداء من الساعة السادسة مساء.

وقالت الجمعية في بلاغ توصلت به هسبريس: "من المنتظر أن تحضر الجلسة الافتتاحية عدة فعاليات مؤسساتية وجمعوية ومدنية وحقوقية"، مضيفة أنه "سيشارك في هذه المحطة التنظيمية حوالي 300 مؤتمرة ومؤتمر، يمثل التواجد النسائي بها بـ33%، والشباب أقل من 40 سنة بنسبة 72%، يمثلون كل فروع الجمعية، تم انتخابهم في جموع عامة وفق مقتضيات القانون الأساسي للجمعية".

وجاء ضمن البلاغ ذاته أن "المؤتمر سيباشر أشغاله بمناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وتشكيل الرئاسة، التي ستنكب بعد استقالة المكتب الوطني واللجنة الإدارية على تدبير أشغال المؤتمر، وخاصة ما يتعلق منها بالإشراف على مناقشة مشاريع الأوراق المعروضة للنقاش من طرف المؤتمرات والمؤتمرين داخل اللجان، وهي الورقة التربوية، الورقة الثقافية، الورقة القانونية، ورقة مقاربة النوع، فضلا عن لجنة البيان العام للمؤتمر".

وتشكل هذه المشاريع، بحسب المنظمين، "تقييما لتجربة الجمعية تنظيميا وتربويا وثقافيا في الأربع سنوات الماضية من حيث النجاحات والإخفاقات، ناهيك عن أدوارها في تتبع السياسات العمومية ذات الصلة بقضايا الطفولة والشباب، والدفاع بجانب باقي مكونات المشهد الجمعوي التربوي عن مكتسبات الحركة الجمعوية وتحصينها من أي نكوص أو تراجع، كما تستشرف آفاق العمل على ضوء الصعوبات التي حالت دون بلوغ جميع الأهداف المسطرة إبان المؤتمر الوطني الأخير الذي انعقد في يوينو 2014، وتقترح لها مداخل للتنزيل".

وأشارت الجمعية في ختام بلاغها أنه "بعد أن تعرض لجان المؤتمر نتائج أشغالها والمصادقة عليها، سينتخب المؤتمر اللجنة الإدارية الجديدة، التي ستوكل إليها مهمة انتخاب مكتب وطني جديد، سيباشر مهمة تسيير وتدبير شؤون الجمعية في الأربع سنوات القادمة".